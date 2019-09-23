布少明：全速覓地「治標治本」

另一方面，去年6月底政府公布「一手空置稅」，政府日前將條例草案刊憲，將於立法會復會後審議，似乎促使發展商加快現樓新盤推盤步伐以盡快清貨。但筆者認為，雖然目前現樓貨尾（即已落成未售出單位）達萬伙，不過其實「一手樓空置稅」推出後，亦難以大幅增加新盤供應，政府從速覓地才是真正「治標治本」之法，我們先看看有關「已落成未售出單位」的數字。

不過，筆者認為，政府希望透過實施「一手空置稅」以大幅增加供應，以迎合市民需要的「如意算盤」未必打得響。無可否認，「一手空置稅」的實施或有助加快發展商推售現樓貨尾，但其實在市場預期未來私人住宅供應難以大幅增長之下，不排除發展商或會「延後推出原定推售的樓花單位等方法作應對，因此措施對增加新盤供應的實際作用成疑。隨着去年底政府公布未來10年公私營房屋比例，由「六比四」調整至「七比三」，當中私樓供應將由原先約1.8萬伙大幅減少至1.35萬伙，減幅達兩成半，其實供應只是「左手交右手」，如何緩和樓市供不應求的壓力？

因此，其實只有透過覓地建樓，才是真正長遠達至「治標治本」的辦法，筆者期望政府可「多管齊下」增加土地供應，有助穩定樓市健康發展，期待下月公布的「施政報告」，有何令人驚喜的新招。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]