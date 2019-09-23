廖偉強：百業調整規模渡難關

自香港回歸中國以來，香港與內地無論在工作及生活上都漸漸地融合，理應對於香港人絕對是一種契機，最基本在工作上有更大的發展空間，但是問題就出現在香港人要面對中國14億人口的競爭！

1997年回歸之後，香港剛巧遇上亞洲金融風暴及當年政府推出的八萬五房屋供應政策，加上在2003年SARS的襲擊，全港經濟及樓價下跌，使港人的財富蒸發及資產價值下滑。中國政府為了幫助香港經濟盡快復元，SARS之後立即推出內地人自由行到港的計劃，務求令香港在旅遊、零售及飲食行業等消費增加，刺激經濟，這項措施確實讓香港的經濟急速起飛，各行各業都受惠。但是，引發出另一問題的出現，就是將貧富懸殊距離拉闊，樓價上升到一般市民難以置業，而自由行更令香港這個彈丸之地變得非常擠擁，相信也是引發今次社會運動的原因之一。

現時的社會運動已令各行各業受影響，香港在這10多年間，需要靠眾多國內人消費的支持，才能應付發展至今規模龐大的生意成本；但今次的事件，相信短期內國內人到香港的數目將會大為減少，所以筆者認為在生意不足以支持現有規模下，各行各業，包括地產代理在規模上都需要重新檢討，縮減到能夠配合規模與生意的掛鈎，就可以過渡目前困難的市况。

簡單而言，就是面對現實的收縮，作為老闆的一方，就是留得青山在，當局勢回穩之後，就可以重新發展；打工仔的一方，因為規模收縮，就會造成失業率的增加，這些現實的問題，大家確實需要面對。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]