陳永傑：好淡角力 樓市緩跌

儘管本港社會運動持續令經濟前景不明，使到部分業主放盤時擴大議價空間。但美中貿易談判下月初繼續舉行，美國、歐盟及日本都有刺激經濟方案，預期減息及加大量化寬鬆是對策，中國亦宣布降準0.5%及定向降準，皆有利經濟穩定。

個別業主擴大議價空間

本港社會運動持續逾3個月，個別業主擴大賣樓議價空間，促使近期樓市出現價跌量升現象，打破較早前淡靜局面。

本港樓市利淡利好因素紛呈，社會運動持續無疑利淡，但發展商開售一手新盤以至個別業主放售二手樓，多願意以具競爭力價錢吸客。

所以，新盤認購反應不俗。二手樓個別業主亦面對現實，加大議價空間，願意趁低吸納的買家亦明顯增加，近周有一些樓盤成交量增加不少，反映樓市低位有承接，並非只有賣盤無買盤。

樓市是長線投資，買家亦早有心理準備。現在全球經濟都看來進入不景氣，世界上高息的主要國家不多，美國相對比較高是1.75厘至2厘，但美國聯儲局前主席格林斯潘也說，美國實施負利率只是時間問題。從格林斯潘言論，美國經濟前景欠佳，假如負利率在美國發生，即是美國息口會持續尋底。

如果是，息口跌幅可能比上一個加息周期的加幅更大，本港享受到的低息期，應該不會是一年半載那麼短，相信時間會更長，有利業主。即使銀行將按息上調也是溫和，而非大幅飈升。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]