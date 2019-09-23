經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：現在不是買樓也不是賣樓時候

【明報專訊】幾年前我寫過一篇文章話當時「是買樓也是賣樓的時候」，很多人不同意，買賣又怎可能同時適合，他們的質疑是相當合理，但我在文章中提及當時的小型住宅單位樓價相當昂貴，而且有價有市，中型住宅單位受制於逆周期措施，買中型住宅單位的人要多付很多首期，所以，中型住宅單位的升幅遠不及細價樓。

有一些屋苑，只要多付10%樓價，就可以由兩房單位提升至三房單位，而且有很多選擇。有能力換樓的人何不考慮賣走自住的小型單位，同時買入一個中型單位，這就是我所說當時是買樓也是賣樓的時機。據我所知，當時亦有人用這個方法換了樓，現在當然是贏家。

倘入市要鋤價買優質單位

今日我要將題目改一改，變成「現在不是買樓也不是賣樓的時候」，在中美貿易戰和連串示威活動影響之下，香港零售業、餐飲業首先被重創，經濟正在轉壞，最大鑊的是中美貿易戰以及連串示威活動還未有解决迹象，樓價仍然會向下調整。不過，不是不可以買樓，套用李嘉誠一句話，如果有需要而又可以負擔得起，現在一樣可以買樓；但要謹記兩件事，就是一定要鋤價及要買優質單位，後者至為重要，如果在巿道唔好的時候仍然只能夠買到一些次貨，一定會畀人笑。

亦有人問，既然時勢不佳，是否應該出售手上持有單位，我認為千祈唔好，現在也不是賣樓的時機，因為現在賣樓，非優質單位是很難賣走，就算是優質單位都會畀買家鋤價，業主何必自取其辱。除非有需要，例如供唔掂，或者移民離開，唔賣樓唔得又作別論。

有一個性格「包拗頸」老友話現在打算買樓，又打算賣樓，問我是否可以。我直截了當話不可以，因為有能力同時可以買樓又可以賣樓代表沒有需要，如果沒有需要，現在不是買樓也不是賣樓的時候。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

新地：港府應加快農地審批增供應 強調沒囤積居奇 大埔農地曬足6年太陽
新地：港府應加快農地審批增供應 強調沒囤積居奇 大埔農地曬足6年太陽
土地涉祖堂祖墳難收
土地涉祖堂祖墳難收
新界3項目縮則 大增單位1.35倍
新界3項目縮則 大增單位1.35倍
匯璽III周四再賣352伙
匯璽III周四再賣352伙
菁雋128呎月租6000元
菁雋128呎月租6000元
長沙灣工廈單位每呎叫租22元 1年低位
長沙灣工廈單位每呎叫租22元 1年低位
富達Peter Khan：美經濟轉弱 儲局明年或重啟量寬
富達Peter Khan：美經濟轉弱 儲局明年或重啟量寬
經濟轉型逢貿戰衝擊 人幣續有貶值壓力
經濟轉型逢貿戰衝擊 人幣續有貶值壓力
今年藍籌股王 中生製藥倍升有因
今年藍籌股王 中生製藥倍升有因
安捷劉一賀、宋木：治癌藥有前途 看好信達君實藥明
安捷劉一賀、宋木：治癌藥有前途 看好信達君實藥明
中資佳寧娜2億重建青山道舊樓 年半取兩項目 續購海壇街物業
中資佳寧娜2億重建青山道舊樓 年半取兩項目 續購海壇街物業
馬氏兄弟製衣廠起家 主力內地發展
馬氏兄弟製衣廠起家 主力內地發展
雞仔嘜藉區塊鏈分產品真偽
雞仔嘜藉區塊鏈分產品真偽
Colt：將開發新PoC應用方案
Colt：將開發新PoC應用方案
台央行：倘港聯匯失守 衝擊亞洲金融市場
台央行：倘港聯匯失守 衝擊亞洲金融市場
林建岳：國資委言論被曲解 稱中港合拓一帶一路 非加強控制港企
林建岳：國資委言論被曲解 稱中港合拓一帶一路 非加強控制港企
美通過《香港人權與民主法案》 雙方均沒好處
美通過《香港人權與民主法案》 雙方均沒好處
第一視頻伙便利店售體育彩票
第一視頻伙便利店售體育彩票
海外留學保險興起 安盛：保費收入年增一成
海外留學保險興起 安盛：保費收入年增一成
五龍：主席遭李嘉誠基金會申破產
五龍：主席遭李嘉誠基金會申破產
新能源車補貼明年取消 車企謀對策 7月8月全國銷售連錄負增長
新能源車補貼明年取消 車企謀對策 7月8月全國銷售連錄負增長
外資車廠優勢拉近 Tesla在華銷售翻倍
外資車廠優勢拉近 Tesla在華銷售翻倍
張兆聰：內房再跌 買入機會
張兆聰：內房再跌 買入機會
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：上落市買恒指界內證47309
金子：上落市買恒指界內證47309
張兆聰：零售股低殘 開始可留意
張兆聰：零售股低殘 開始可留意
蔡金強：零售寒冬 收租股大鑊
蔡金強：零售寒冬 收租股大鑊
投保後不要忘記做的事
投保後不要忘記做的事
黃耀宗：主題型ETF捕捉中國雲端機遇
黃耀宗：主題型ETF捕捉中國雲端機遇
楊書健：利用環球房託「砌出」現金流
楊書健：利用環球房託「砌出」現金流
李聲揚：放眼海外 台股值得留意
李聲揚：放眼海外 台股值得留意
謝偉銓：訂回購機制助資助房屋流轉
謝偉銓：訂回購機制助資助房屋流轉
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（中）
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（中）
黃德几：歐舒丹新收購具增長動力
黃德几：歐舒丹新收購具增長動力
伍禮賢：建行6厘股息 長線可收集
伍禮賢：建行6厘股息 長線可收集
許繹彬：大市基本因素未見改善
許繹彬：大市基本因素未見改善
先機環球投資Nick Payne：中央谷經濟 看好金融科技消費
先機環球投資Nick Payne：中央谷經濟 看好金融科技消費
李澄幸：三年儲100萬 需開源節流
李澄幸：三年儲100萬 需開源節流
陳增濤：Domaine Jean Fournier勃艮第新星
陳增濤：Domaine Jean Fournier勃艮第新星
謝紹榮：內地傷風 香港感冒
謝紹榮：內地傷風 香港感冒
陸振球：深圳要「搞上去」 留意深國
陸振球：深圳要「搞上去」 留意深國
陸振球：中美持久戰 留意中國科技股
陸振球：中美持久戰 留意中國科技股
林少陽：資金流向A股 不利港股
林少陽：資金流向A股 不利港股
技術取勝：金蝶升穿下降軌
技術取勝：金蝶升穿下降軌
潘迪藍：內地經濟仍有下行壓力
潘迪藍：內地經濟仍有下行壓力
蘇沛豐：潤燃倘現突破 可再創今年新高
蘇沛豐：潤燃倘現突破 可再創今年新高
李順威：空倉回補推高價值型股份
李順威：空倉回補推高價值型股份
劉思明：港股上攻遇阻 慎防逆轉
劉思明：港股上攻遇阻 慎防逆轉
何啟聰：看淡手機設備股 舜宇沽28496
何啟聰：看淡手機設備股 舜宇沽28496
瑞銀亞洲：現水平超買 瑞聲沽 20865
瑞銀亞洲：現水平超買 瑞聲沽 20865
摩根大通亞洲：晶片股強勢 中芯購19339
摩根大通亞洲：晶片股強勢 中芯購19339
周顯：後悔沒買「海底撈化」股票
周顯：後悔沒買「海底撈化」股票
張佩儀：自願醫保靈活計劃4特色
張佩儀：自願醫保靈活計劃4特色
王弼：過度擴張行業將賤賣資產
王弼：過度擴張行業將賤賣資產
曾淵滄：港人海外置業更多為投資
曾淵滄：港人海外置業更多為投資
陳永傑：好淡角力 樓市緩跌
陳永傑：好淡角力 樓市緩跌
廖偉強：百業調整規模渡難關
廖偉強：百業調整規模渡難關
布少明：全速覓地「治標治本」
布少明：全速覓地「治標治本」
李志成：美息續減 有利樓市
李志成：美息續減 有利樓市
郭思治．推介股份：中國軟件（0354）
郭思治．推介股份：中國軟件（0354）
梁冠業．推介股份：蒙牛乳業（2319）
梁冠業．推介股份：蒙牛乳業（2319）
李嘉廉．推介股份：匯控（0005）
李嘉廉．推介股份：匯控（0005）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：沙特阿美赴日上市利日圓
盧楚仁：沙特阿美赴日上市利日圓
天鑽吸換樓客 主打3房戶
天鑽吸換樓客 主打3房戶
麗港城實呎1.44萬 重返半年前
麗港城實呎1.44萬 重返半年前
港人愈老愈想推遲退休
港人愈老愈想推遲退休