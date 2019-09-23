湯文亮：現在不是買樓也不是賣樓時候

有一些屋苑，只要多付10%樓價，就可以由兩房單位提升至三房單位，而且有很多選擇。有能力換樓的人何不考慮賣走自住的小型單位，同時買入一個中型單位，這就是我所說當時是買樓也是賣樓的時機。據我所知，當時亦有人用這個方法換了樓，現在當然是贏家。

倘入市要鋤價買優質單位

今日我要將題目改一改，變成「現在不是買樓也不是賣樓的時候」，在中美貿易戰和連串示威活動影響之下，香港零售業、餐飲業首先被重創，經濟正在轉壞，最大鑊的是中美貿易戰以及連串示威活動還未有解决迹象，樓價仍然會向下調整。不過，不是不可以買樓，套用李嘉誠一句話，如果有需要而又可以負擔得起，現在一樣可以買樓；但要謹記兩件事，就是一定要鋤價及要買優質單位，後者至為重要，如果在巿道唔好的時候仍然只能夠買到一些次貨，一定會畀人笑。

亦有人問，既然時勢不佳，是否應該出售手上持有單位，我認為千祈唔好，現在也不是賣樓的時機，因為現在賣樓，非優質單位是很難賣走，就算是優質單位都會畀買家鋤價，業主何必自取其辱。除非有需要，例如供唔掂，或者移民離開，唔賣樓唔得又作別論。

有一個性格「包拗頸」老友話現在打算買樓，又打算賣樓，問我是否可以。我直截了當話不可以，因為有能力同時可以買樓又可以賣樓代表沒有需要，如果沒有需要，現在不是買樓也不是賣樓的時候。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]