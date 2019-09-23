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曾淵滄 滄海明珠

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曾淵滄：港人海外置業更多為投資

【明報專訊】近來，的確多了朋友談海外置業與大灣區置業，附送10年簽證的馬來西亞第二家園計劃引來更多討論，地產代理商設計出一句「走佬去馬拉」廣告語相當生動。

這個現象反映出香港人天生想當業主的期望，他們也相信，磚頭是最佳的長遠投資，香港樓價太貴，買不起，就設法到其他地區買，除了大灣區、馬來西亞之外，認識的朋友中，也有人到泰國置業，難怪電視台所製作的海外買樓節目中也包括泰國。

對了，電視台的節目也努力推銷日本的樓房，曾幾何時日本東京樓價世界最高，今日則遠遠低於香港，吸引了一些在香港買不起樓的人留意日本的房地產。

這麼多人想到大灣區、海外置業，是想移民嗎？相信真想移民的人不多，更多的人只是為投資而到大灣區及海外置業。

30年前海外置業地點與今大不同

香港除了樓價貴之外，還有數種「辣招」稅，特別印花稅、買家印花稅，雙倍印花稅……大大加重了買樓的成本。非首次置業者一般都得多付15%至30%的印花稅，在3年之內賣掉還得付額外的特別印花稅……使到更多人更加買不起，升至連已經有物業的人也放棄再投資於香港物業，轉向他們仍然買得起，不必付各種各樣印花稅的海外及大灣區樓盤。

30多年前，也有許多香港人到海外置業。當年這些人就是真的為了移民而到海外置業。今日，這些人當中有人繼續留在海外，有人回流了。不過，30年前海外置業的地點與今日就不大一樣的。30年前，熱門的地點是加拿大與澳洲，今日，想去加拿大、澳洲買樓的人少於想去大灣區、馬來西亞，其中一個理由是今日的加拿大、澳洲有非常大量的中國內地移民，人數遠多過香港人，香港人移民這些地方，在尋找工作上面對很強的競爭對手。

實際上，30年前移民加拿大、澳洲的香港人中，有不少也是在彼邦無所事事，靠儲蓄過日子，所以，一旦外國護照到手，就馬上回流，當年海外置業，只是為了自住而非投資，當年，不少人在回流時是以虧損價賣掉自住的房屋，套現回港東山再起。

那些真正的已經退休的香港人，他們如果退休後搬到馬來西亞，馬來西亞的樓價低，生活費低，大城市如吉隆坡、怡保的華人，全是講廣東話，的確是香港人一流的退休場所。這也是馬來西亞政府搞第二家園的目的，馬來西亞政府不會希望香港華人搬到馬來西亞而入籍，取得公民身分與投票權，影響當地的種族政治的微妙關係。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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