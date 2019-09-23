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王弼：過度擴張行業將賤賣資產

【明報專訊】上周美股大部分時間平靜，標普500指數全周波幅不足1.2%，但其實不乏重磅消息，如聯儲局議息、LIBOR離奇抽升、伊朗涉嫌轟炸沙特煉油廠、美國宣布制裁伊朗中央銀行、中國貿易代表在美國拂袖而去等。

聯儲局一如市場預期減息25個基點（100基點等於1厘），不過會內意見分歧，共有三張反對票，兩票認為聯儲局應該維持息率，這樣的結果可以令股市大跌，幸好有一票認為聯儲局應該減息半厘，中和了局內鷹派勢力，美股在議息後幾乎沒有什麼波幅。反而是一些關於中美貿易談判的消息，例如特朗普豁免400多種中國進口的關稅，就曾經令美股上揚，但當上周五晚消息傳出中國貿易代表於美國的談判縮短，美股和恒指夜期同時出現調整，標指以近全周低位收市。

地緣政治緊張 不動產最大敵人

近來，王弼對投資市場實在不想作太多建議，因為要講的，其實都重複了兩三年。我發現，普遍投資者都關心有什麼資產可以買，他們關心什麼資產買了可以立刻賺錢，或總想不經歷捱價階段。我認為，長線來說（約以3年以上為單位），除非閣下真的相信自己是長線將軍，每次都可以低位買入，高位沽出，否則，像過去兩三年買了香港樓也好，騰訊（0700）也好，在過去兩三年雙雙曾升到火紅火綠，但如在高位沒有沽售，到頭來一場空，港樓甚至出現有價無市任人鋤價的慘况，都是因為出現了百年難見的地緣政治風險。王弼當然未能預料香港自6月出現亂局的具體情况，但早在侵叔上台，已經預言全球地緣政治緊張，而戰亂是不動產的最大敵人，只是當時說出來，大家一笑置之罷了。

有人問，目前社會動盪，消費疲弱，王弼也有工商物業收租，會否怨恨造成社會混亂的人。我只想說，很多事情都是我們控制以外，不由得我喜歡不喜歡，難道我不喜歡，事情就不會發生？租客生意就不受影響？我只會在之前做自己可以做的準備，例如減債，減持部分物業（去年幸運地遇到收購項目）和股票，增持債券等，亦因為這些預備，目前一些不太如意的投資，例如煙草股等，也就以平常心面對，甚至另一持股美國鋼鐵上周公布不理想業績，單日下跌超過一成，也可以增持一些。

現金為王 等執平貨

市道不好，收入下跌，當然非理想的事，但另一面看，現在許多東西都跌價，生活水平低了，我不覺得有太大壓力。有壓力的，只不過是在過去十年，極端依賴自由行過度擴張的行業，這些行業面對幾乎沒有逆轉機會的難關（至少在可見將來），當然頻頻喊慘，但過去賺到笑的時候，嘲笑賺不到錢的人沒眼光，難道做生意只可賺，到蝕錢就怪別人，世上竟有人相信自己擁有這樣的特權？

侵叔宣布制裁伊朗央行，所謂中美貿易談判進展良好的願景幻滅，我認為地緣風險仍是按預測繼續升溫。老土講句，現在現金為王，當早前睇錯市、過度擴張行業倒下的時候，通街平貨，就是有準備人士大展拳腳的機會了。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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