張佩儀：自願醫保靈活計劃4特色

1. 要求的病房等級

靈活計劃下不少保單會對病房等級有限制，升級住私家房，可能不會賠足。想有更好的療養環境，就要自付更高比例。當然亦有醫保會有不同病房等級供選擇，例如友邦、中國人壽、宏利、保誠等，可按自己對病房質素的要求選擇。

2. 現有團體醫保是否提供門診保障

不少公司為員工購買團體醫保，一般提供日常門診賠償。若公司團體醫保不提供，可考慮有附加門診保障的計劃，例如保柏、宏利、藍十字等。宜留意這一部分並非自願醫保的範圍內，所以這部分的附加保費可能無法扣稅。

3. 需要終生限額？

政府表明自願醫保不設終生限額，其實只要符合一些條件，靈活計劃仍可設終生額度，例如友邦和信諾就有計劃，設有2,000萬終身限額，賠滿額後保單就會終止。當然有最大限額，代表其每年的賠償限制會比較寬鬆，可視乎需要選擇。

4. 外地醫療需要

不少的靈活計劃提供海外的醫療協助，包括海外醫療賠償及支援，適合經常離港公幹或旅遊的人。宜留意外地醫療開支未必會賠足，金額會受地域影響。

每個人的考慮都不同，希望上述各項可讓大家更易作出選擇。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]