周顯：後悔沒買「海底撈化」股票

我雖然和龍輝國際的老闆洪瑞澤是多年好友，但他沒說，我無法知道究竟這宗收購是否屬實。况且，就算是在洽談當中，到了尾聲，只要一日未敲槌，也不一定成事（如果交易板上釘釘地簽了文件，則根據法例，肯定會停牌公布）。然而，股票連升多日，並非一兩日貨仔，至少是有利的旁證。

然而，記得兩個月前同他吹水，他說過要改革小輝哥的管理方式，信心滿滿地說，改後肯定會改進其盈利。

他用什麼神奇方式來改造呢？

其實我在8月23日的本欄已經講了出來：「有朋友的上市公司在內地經營餐飲業，那天同他在跑馬地祥興茶餐廳食早餐……效法海底撈，把員工收入改為件工制，員工做每件事，托每盤食物，都可以收錢。以海底撈的經驗，本來請18個人，可以減至8個人，而且效率還增加了。員工的薪水也平均增加了2000元，可謂是皆大歡喜。」

我當然不知道他把火鍋店「全面海底撈化」，究竟和收購有沒有關係，當日的我也並沒意會到，這番話有沒有玄機，現在當然後悔當時沒乘機買入這股票了。

[周顯 投資二三事]