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盧楚仁：沙特阿美赴日上市利日圓

【明報專訊】沙特阿拉伯石油設施突然被襲，雖然事隔多日，但仍然難以釋除坊間眾多的疑團。我個人也認為，這次事件亦存在許多疑點令人難以理解。事有湊巧，沙特阿美重啟上市之路，不禁令人懷疑是否有人故意托高油價，讓沙特阿美可以在高油價背景下順利集資，以下就是我對整件事的疑問。

第一，沙特阿拉伯富可敵宇宙，但我就不明白為何自身國家的防禦系統這麼脆弱，尤其是事關重大利益的煉油設施，居然可以隨意被人攻擊，一時又說是被無人機攻擊，一時又說是被伊朗的導彈攻擊。若真的被伊朗導彈攻擊的話，那麼安裝在沙特阿拉伯境內，天價的愛國者防禦及雷達系統是否已經失靈呢？

煉油設施受襲 沙特反應令人費解

第二，另一個令我覺得不合邏輯的是今次這件事件當中，沙特阿拉伯竟然沒有公布傷亡數字，但從電視畫面上看到今次大規模襲擊，現場一片火海，難道連一個人都沒有受傷？這一點我也未能理解。

第三，在被襲擊後，沙特阿拉伯隨即表示，要最少數星期甚至數個月才可以復修，然後才可以回復正常供應，但事隔一日，突然戲劇性地表示相關工程很快便會完成，在月底之前可以完全恢復供應。

第四，沙特煉油設施被襲後，沙特報稱有50%的供應受到影響，而美國沒有即時釋放戰略儲備石油，只是說不排除會這樣做，我在想油價已出現暴升，美國在等什麼呢？當然現在明白了。

沙特阿美上市前 料油價續升

總的來說，我個人傾向不相信是伊朗發動襲擊，是有人故意把這個罪名嫁禍到伊朗身上，來達到某些政治目的。正如當年小布殊嫁禍伊拉克有大殺傷力武器，繼而出兵攻打伊拉克推翻薩達姆政權。不排除今次有幕後黑手攪局，務求令中東局勢升溫來推高油價。事有湊巧，沙特阿拉伯早前宣布重啟沙特阿美上市計劃，首先年底會在沙特當地上市，繼而可能明年4月在日本東京上市。如果沙特阿美上市招股前油價大跌的話，那麼肯定對他們集資造成負面影響，所以我有理由相信未來在沙特阿美上市前，會持續有一些無緣無故的事情發生令局勢升溫，繼而推動油價向上。

另外，值得一提的是，沙特阿美今次放棄在美英港三地上市，而真的選擇在東京上市的話，那麼幾乎肯定對日本金融市場、經濟以至日圓均是正面消息。估值接近20000億美元的沙特阿美，市場估計今次會集資高達1000億美元，為史上最大宗的IPO。這一宗歷史上最大的IPO在東京上市，估計未來對日圓的需求會十分龐大，繼而推動日圓匯價全面向上。另一個關注點，一些分析沙特阿美放棄香港、紐約、倫敦上市，是基於某些政治上的原因，但我認為沙特阿美選擇在日本上市，很大機會是看好日圓未來走勢，故選擇在日本上市和集資。

多利好消息 日圓料明年回升

明年東京奧運在7月舉行，一些大型的博彩度假村亦可能在明年底落成及營運，今次再加上沙特阿美真的在日本上市的話，估計日本明年經濟會進一步好轉，從而減低日本央行寬鬆貨幣政策的力度，從而利好日圓。最近受中美貿易戰有所緩和，以及早前日圓強勢令最近所公布的日本經濟數據有所轉差，令到日圓回落，這些情况我認為只是短暫，因上述提及的重量級利好消息，估計會對日圓後市起着支撐作用繼而全面回升。油價方面，環球經濟不景理應對油價不利，但沙特煉油設施被襲之後，估計未來中東地緣政治氣氛會持續緊張，甚至不排除會有軍事衝突，再加上沙特阿美上市在即，相信這些概念會蓋過環球經濟下行的利淡因素，令油價中短期反覆向上。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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