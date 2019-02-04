摩根大通亞洲：晶片股強勢 中芯購19339

【明報專訊】手機設備股為本周市場焦點，瑞聲（2018）逼近7月高位約48元水平有回吐，資金轉投舜宇（2382）。華為發布新款旗艦手機，新型號配備4鏡頭拍攝系統，市場憧憬舜宇手機鏡頭業務將受惠，股價上周五創13個月新高。摩根大通資金流顯示，當舜宇升至120元以上時，較多資金於高位部署淡倉，以舜光沽28488較受歡迎，此認沽證行使價100.01元，實際槓桿約3.6倍，明年3月到期。但如投資者看好，可留意舜光購28480，行使價143.43元，實際槓桿約3.9倍，明年4月到期，近日舜宇沿10天線向上，亦可以此作為短線進場參考。晶片股近期表現強勢，市場對智能手機出貨量預期轉趨樂觀，有望帶動最上游的晶片需求，中芯（0981）曾升穿11元水平，創近15個月新高，今個月以來累積升幅逾20%。如投資者欲部署追貨，可留意貼價外中芯購19339，行使價11元，明年1月到期，時間值損耗較低，每日為0.6%，實際槓桿約4.2倍。