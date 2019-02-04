何啟聰：看淡手機設備股 舜宇沽28496

【明報專訊】近日升幅更顯著的瑞聲科技（2018），周五高見47.65元後回軟，低位曾跌逾4%至45元，收市仍跌逾2%。手機設備股先升後回，但資金未有趁回套博反彈，反而順勢開淡倉追沽。因應股價上升，淡友向上換馬至較高行使價認沽證。看淡舜宇可考慮舜宇認沽證28496，行使價108.88元，2020年3月到期，實際槓桿約3.1倍。至於觀望瑞聲繼續回吐，可考慮瑞聲認沽證28501，行使價39.83元，2020年1月到期，實際槓桿約5.1倍。若想免除引伸波幅的考慮，舜宇及瑞聲均有牛熊證供應，投資者或可考慮中遠價產品，減低收回風險。看淡舜宇可考慮舜宇熊證55550，收回價138.68元，行使價142.68元，槓桿比率約5倍，是市場唯一一隻500兌1舜宇熊證。看淡瑞聲可考慮瑞聲熊證65173，收回價48.88元，行使價52.88元，槓桿比率約6倍。
（本結構性產品並無抵押品）
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