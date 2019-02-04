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何啟聰：看淡手機設備股 舜宇沽28496

【明報專訊】近日升幅更顯著的瑞聲科技（2018），周五高見47.65元後回軟，低位曾跌逾4%至45元，收市仍跌逾2%。手機設備股先升後回，但資金未有趁回套博反彈，反而順勢開淡倉追沽。因應股價上升，淡友向上換馬至較高行使價認沽證。看淡舜宇可考慮舜宇認沽證28496，行使價108.88元，2020年3月到期，實際槓桿約3.1倍。至於觀望瑞聲繼續回吐，可考慮瑞聲認沽證28501，行使價39.83元，2020年1月到期，實際槓桿約5.1倍。若想免除引伸波幅的考慮，舜宇及瑞聲均有牛熊證供應，投資者或可考慮中遠價產品，減低收回風險。看淡舜宇可考慮舜宇熊證55550，收回價138.68元，行使價142.68元，槓桿比率約5倍，是市場唯一一隻500兌1舜宇熊證。看淡瑞聲可考慮瑞聲熊證65173，收回價48.88元，行使價52.88元，槓桿比率約6倍。

（本結構性產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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