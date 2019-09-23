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劉思明：港股上攻遇阻 慎防逆轉

【明報專訊】港股上周未能趁勢進一步做好，表現令人失望。恒指上攻不成掉頭向下，10月股災的陰影再度來襲，加之中短線走勢利淡，後市確實不妙。然而，大市強弱輪動，調整有序，形勢還算不錯，因此，保持警覺性及機動性，以慎防形勢逆轉，短線仍可以趁機吸納。

恒指連升兩周後上周有回吐，連跌5日，以近低位收市，上周收報26435點，全周跌917點或3.35%；國指跌2.92%。恒指50天線得而復失，險守20天線；國指周四五力守50天線上收市。大市日均成交748億元，略低於60天平均；不過，上周五收市後有指數調整生效，導致成交大增943億元，否則上周大部分時間交投疲淡。大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率44比56，跌逾3%佔下跌股份半成多；上周有3日逾七成股份下跌，2日好壞參半，每日跌逾3%佔比一成多或以下，市况偏淡卻沒有明顯沽壓，但就將之前8日有6日逾六成股份上升向好趨勢打斷。全周計，升跌比21比79。

中線向好寬度亦未能進一步提升，上周恒指國指成分股高於10天線比例，由前周的九成滑降至兩成以下，高於20天線比跌至六成，仍處於強方水平；高於50天線比則回落至五成以下的弱方。結果未能如1月中後進一步向好，只能好似6月至7月上旬，反彈後出現調整。7月上旬，恒指升上兩萬九關口回落，跌至20天線約28100點找到支持橫移，直到7月底跌穿兩萬八急插，10月低見24,540點。

向下有機會跌穿24899點

接下來，恒指會否重複7月中下旬的走勢？先拉長時序來看。2016至18年升浪，到2018年1月見頂，隨後展開大跌浪，可稱之為A浪，到10月底結束，出現反彈的B浪，並到今年4月收復A浪約64％重拾跌軌，跌勢持續至今。若然目前處於ABC跌浪中的C浪，後市將跌穿A浪（10月低位24,540點），或下試2016年第四季調整底部21,500點水平。

至於短線，今年4月，恒指升上30,280點後向下，至今呈現一浪低於一浪走勢，前周升至20周線受阻回落，若跌勢持續，將有機會跌穿8月低位（24,899點）。從中短線角度，恒指的走勢兇險，前題是約兩萬五低位為關鍵支持，不容有失。

目前與關鍵支持還有一段距離，要提防但不必過憂。8月兩度大幅低開後單日轉向，築起的底部未毁，短線仍有望已經見底。短線即使重複7月走勢，亦有機會先在26300點上整固，而本周有機會反彈。今年初及近期都特別提到大市表現，大市有好轉迹象，如近期強勢的或弱勢的皆有輪動，調整健康溫和，沒有破壞中線向好趨勢，因此對於短期並不太悲觀，並傾向恒指有機會在27,000點水平上下千點上落整固，再伺機向上推進。

吉利海通中升可趁調整吸

短線入市，可以從中線向好較具寬度支持的行業入手。本報數據庫追蹤30個行業，上周有近九成下跌，本地零售服務、汽車及相關跌近6%表現最差；中資金融跌近4%，跌幅榜居前。不過，汽車、中資金融經過上周大幅回吐，各仍有六七成高於50天線，雖然比不上氣勢如虹的科技器材（有八成股份高於50天線），但行業股份普遍中線向好。若然相信8月港股已見底，現時正是趁調整吸納的機會。之前提到的低殘反彈的吉利（0175）、海通證券（6837）及強勢的中升（0881），上周回吐至20天線附近，可以吸納，並可以虧損半成止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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