張兆聰：零售股低殘 開始可留意

上周是減息周，以聯儲局為首的多國央行減息，股市因早已反映而未見太強反應，大致保持平穩。上周五中國代表團原定到訪美國農業區，結果取消引起市場憂慮，美股下跌。市場對利淡反應大於利好，暫時看並非一個好信號。同時投資者對於貿易談判有一定預期，但中美很多議題的看法都是南轅北轍，雙方能否因應局勢作出妥協也相當不明朗。

手機或成周期行業 追買要小心

大市名副其實有波幅無升幅，市場都炒消息為主。蘋果及華為相繼推出新手機，市場指iPhone 11銷情理想，手機設備股炒起。只是全球手機市場已進入存量市場，可能一時三刻有較強的替代需求，但已不可能持續增長，可能已進化為周期行業。相關股份短線可以很強勢，尤其是市場缺乏其他機會，明年又有5G概念，自然吸引更多資金流入。但如果手機市場已是周期行業，當進入上升周期估值還擴張，入市炒作就更要小心，一旦摸頂，跌幅會相當驚人，舜宇（2382）和瑞聲（2018）均曾較高位暴跌遠超50％。

匯璽III反應佳 反映樓市有承接

中原城市領先指數CCL最新數據顯示，四大整體指數齊跌4周，屬46周、即近一年以來首見；其中港島區指數按周更跌逾3%，以地區計跌幅最勁。現在的局面是供不應求下，樓價很難大跌，但樓價估值又確實過高，按揭利率高於租金回報率，拆息又易升難跌，局面是穩中偏弱，中長線則要看經濟發展。雖然政局令零售市道慘淡，但其實很局限於一些依靠自由行旅客的商舖。數字上或許對GDP有頗大影響，但對全港打工仔影響非常有限，最新失業依然低企在2.9％。更重要的還是看全球經濟，而這毫無疑問仍在放緩。

樓價偏弱，但本地地產股較資產淨值折讓巨大，已充分反映，重點還看新盤銷情。新地（0016）旗下匯璽III以「時光倒流價」，即兩年前價格開售，首批推出352伙迅速沽清，並且更出現兩組大手客各斥資近2億元掃貨。此前市場推售的新盤多以上車盤為主，需求強勁但指標作用反而有限，但匯璽作為中高價樓盤，以往都有比較多投資需求，投資者會否擔心香港前景而卻步才是重點。現在看來，反映在低價招徠下相當理想，市場承接力依然頗強，對於本地地產股會是一支強心針。

示威衝突高峰或過 市况料趨平穩

相對於地產股仍有需求，本地零售股仍未看到曙光。例如莎莎（0178）就發盈警，指截至今年8月底止的5個月錄得虧損，營業額按年下跌約15%至約30億元，其中港澳市場跌17%，9月上旬亦未有改善迹象。利福（1212）亦指情况逐月惡化，7月比6月差，8月情况就更差。零售股每次受到衝擊，由於租金不會在短時間內下降，在營運槓桿效應下，盈利往往會大幅倒退甚至見紅。但很多零售股股價已回到2009年上半年水平，估值也作了頗充分的反映，而以8月份如此密集的示威衝突，往後更差的可能性反而減少，按月情况會轉趨平穩，零售股有機會出現初步支持。走勢上，利福在幾次下試8元均成功穩守，有機會築底後反彈。

[張兆聰 還看今朝]