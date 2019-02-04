金子：上落市買恒指界內證47309

上周五恒指牛證及認購證流入超過1.2億元及1600萬元，另熊證及認沽證有8100萬元及1400萬元淨流出。牛證重貨區以最貼價即26200點及以上為主，該水平以下收回區的牛證有顯著加倉的情况，熊證則有沽出並換碼至貼價產品之勢。如果現時恒指在25000點至28000點上落，投資者可以留意市場新推出界內證。界內證推出差不多2個月，市場佔有率相對牛熊證及窩輪都是很低份額，每日交易額佔大市成交只有0.005%或以下，窩輪及牛熊證佔大市成交17.29%。界內證不用太理會引伸波幅，最重要掛鈎指數或股價在界內。界內證在到期時，若相關資產的結算價處於界內，將以每證1元結算；否則以每證0.25元結算。匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理銷售亞洲區聯席總監劉嘉輝表示，推出後受歡迎是一些貼近0.25元距離界內很遠的證。匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理銷售亞洲區聯席總監陳恩因指出，選擇貼近0.25元最低價界內證主要是虧損有限，但若到期時可以升或跌至界內，回報可達2倍以上。短期市况筆者認為上落市，可留意恒指界內證（47309）。

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