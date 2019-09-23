蘇沛豐：潤燃倘現突破 可再創今年新高

上周恒指跌足5日，但燃氣股普遍逆市升，顯現強勢，亦反映投資者仍偏好業務較穩定、不太受貿易戰及經濟放緩影響的行業。管道燃氣行業之客戶包括工業、商業及居民，工商用燃氣需求難免受宏觀經濟放緩影響，但居民需求穩定增長，而作為相對潔淨的能源，政策亦持續支持燃氣項目發展，長線提升分銷商之燃氣銷售收入，短至中期帶來燃氣接駁收益。

華潤燃氣（1193）之經營溢利約有一半來自燃氣分銷，約四成來自燃氣接駁，可見接駁費收入相當重要。公司之接駁可覆蓋戶數6900萬，已接駁用戶僅3600萬，可見增長潛力龐大。

比起同業，華潤燃氣財務較穩健，持有約20億元淨現金，同業普遍有淨負債，淨負債對權益比率約為20%至60%，意味潤燃有較充足資源作併購以推動增長。綜合市場預測，公司未來3年每股盈利年均複合增長約12%。圖表上，股價7月中起整固，形成下降通道，但近期營造「小雙底」利好形態，上周後期曾升穿頸線及下降通道頂部，成交增加配合，若確認突破，料開展新升浪，可再創今年新高。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]