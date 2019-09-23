潘迪藍：內地經濟仍有下行壓力

未來幾個月，內地政府可能還會以吊鹽水的方式，將現有的政策措施加碼。例如，繼續削減銀行的存款準備金率（RRR）以及央行8月份才公布的「貸款基礎利率」（LPR）。即使這樣做不能扭轉周期變化，亦應該有助支持市場情緒。然而，汽車業增長乏力的勢頭，則應該會在2019年底逆轉，有助提供一些比較正面的數據。

信貸增長是內地貨幣政策立場的最佳整體指標。所以，總信貸按年增長（包括私營板塊及政府債務）從7月份的10.6%，放緩至8月份的10.4%，即是回到2月份的水平，少不免有些令人意外。現時，內地的總信貸增長只是比2018年12月份的低位高出0.6個百分點，突顯了在這個周期內貨幣政策只是有限度地放寬。

銀保監之前集中處理包商事件

為什麼貨幣政策的刺激力度不大呢？5月24日，中國人民銀行和中國銀行保險監督管理委員會就聯合發表公告，鑑於包商銀行出現嚴重信用風險，為保護存款人和其他客戶合法權益，根據法例，中國銀行保險監督管理委員會決定即日起對包商銀行實行接管，並委託中國建設銀行（0939）託管包商銀行業務，接管期限一年。之後，有關當局又對另外兩家陷入困境的銀行提供援助。這幾宗事件，可能已佔據了監管機構近幾個月的大量時間，並且令到銀行業膽怯。

此外，內地領導層在4月份已經表明，經濟政策重點將會由刺激措施轉移至結構改革。直至9月初，國務院和金融監管機構發表聯合聲明之後，這個信息才明確轉變。對於貸款增長來說，這種政府信息的變化可能比最近這一次削減存款準備金率更加重要。人民銀行亦曾經表示，最近這一次削減存款準備金率，主要是為了抵消9月份企業繳交企業所得稅，而令銀行的流動性減少。

此外，讓一些地方政府將發行債券的時間由2020年提早至2019年底，亦會有助保持政府發債的勢頭。但即使人民銀行一如普遍預期，真的調低其「中期借貸便利」（MLF）的利率，這對於降低最終的借貸成本以及刺激貸款需求，亦只會產生微不足道的影響。信貸增長到今年底不太可能顯著高於11%。

房地產反彈 貨幣政策謹慎

內地的貨幣政策維持相對謹慎的一個主要原因，是房地產行業持續反彈。內地的住房銷量繼7月份按年增長1.2%之後，8月份再增長了4.7%。房地產的固定資產投資亦由7月份的按年增長8.5%，加速至8月份的按年增長10.5%，儘管新屋動工量由7月份的按年增長6.6%，放緩至8月份的按年增長4.9%。由於房地產行業的增長勢頭已經足夠強大，令到內地政府考慮，將貨幣政策略為收緊多過放寬。其中最明顯的迹象包括：銀行被要求削減住房貸款，而按揭貸款利率自5月以來都溫和上升，以及「房子是用來住的、不是用來炒的」這句口號不斷在官方宣傳中重複。這種緊縮政策實際上可能會促使地產開發商加快銷售，以增加現金流。雖然住房銷量在8月份加速增長，但平均售價的升幅有些放緩，這可能是因為地產開發商向買家提供更多折扣。

然而，由於今年上半年新屋動工數量激增，建築活動現時仍然保持穩定，並沒有受到融資受壓的影響。由於地方政府將更多發行債券所得的新資金用於基建，基建開支亦略為加速增長。基建板塊的固定資產投資按年增長，從7月份的2.7%，加速至8月份的4.9%，達到今年以來的最高水平。這個組合為重工業創造了良好的環境：8月份的鋼鐵產量保持強勁，按年增長高達9.3%。然而，整體工業活動卻仍然相當疲弱。工業增加值的實質增長從7月份的4.8%，進一步放緩至8月份的4.4%。今年以來，工業增加值的增長都異常波動。但以過去12個月來說，工業增加值的增長明顯有減速的趨勢。這與金屬以外的大多數工業製品產量增長放緩的現象符合。

放緩的部分原因是外部需求減弱。若以人民幣計算，內地的出口增長已從7月份的10.3%，大幅放緩至8月份的2.6%。隨着美國對更多內地生產貨品開徵關稅，出口貿易肯定會受到更多拖累。內地對美國的出口在8月份按年大跌12%，比7月份的按年下跌5.5%還要多得多。儘管如此，內地對其他國家或地區的出口仍然有輕微增長，部分是受惠於近期人民幣貶值。不過，智能手機市場日益飽和，令全球銷量減少，加上內地汽車銷量下跌，都加劇了製造業的困境。

內地汽車銷量下跌，最初是因為購買新車的稅務優惠停止而觸發，再加上內地推行新排放標準的手法又欠佳，令汽車業雪上加霜。不過，有迹象顯示，最壞的情况幾乎已接近過去。內地汽車產量在8月份只是按年下跌0.7%，跌幅遠低於7月份的11.7%以及6月份的17.2%。隨着汽車供應鏈適應新標準，以及更多城市推出措施鼓勵購買汽車，加上去年下半年的基數較低，內地汽車業應該會在今年最後幾個月出現一些比較好的數據。這將是一個主要板塊的重大改善。

國慶需「藍天」 華北工業活動受影響

即使如此，工業活動在8月份可能還未見底。由於要籌備10月1日中華人民共和國成立70周年，北京周邊需要有藍天，所以華北地區有部分工業將會被迫停工或減產。儘管這次的環境限制措施會比過去較為靈活，但有一些影響是無可避免的。而由於美國進一步增加對華關稅，內地對美國的出口在短期內將會繼續惡化。

整體來說，內地的經濟增長仍然非常倚賴房地產投資。但現時這個房地產周期已經較以往為長，內地決策者保持謹慎態度，是考慮到房地產過熱的風險，特別是容許樓價進一步上漲的話。這令到貨幣政策只是適度寬鬆，而監管機構則努力將流動性引導至值得獲得貸款的借款者，例如房地產以外的私營企業。內地政府的謹慎反應意味着，內地經濟增長在短期內不會出現強勁反彈。但是，有關當局在這個夏季試驗過相對緊縮和強硬的政策立場之後，在今年餘下時間可能會推出較一致的支持政策，而關鍵的汽車行業亦可能會改善。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]