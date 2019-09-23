林少陽：資金流向A股 不利港股

第三季至今已接近尾聲，期間本港政治局勢急轉直下，考慮到目前的政經形勢，港股跌幅其實已相對溫和。凡事總有兩面：從好處想，看淡後市者大多早已離場觀望，港股在沽家數量不足之下，即使經濟表現向下，大市亦未必有大跌的條件；從壞處想，則是經濟轉壞，港股卻不肯全線以清貨價買賣，買家入市意欲亦一樣不高。

年初至今，港股表現頗為分化，最近資金有稍微回流至落後的傳統製造行業。然而，在環球需求不振之下，投資者不宜對相關行業抱持不切實際的幻想，只能因應個別企業自身情况作買賣決定。以汽車行業為例，汽車代理行業整合逐步明朗化，主要贏家為較少沾手汽車金融，以及主力提供優質售後服務的高級進口車4S連鎖店中升（0881）及美東（1268）。至於中國內地的汽車中外合資生產商，由於內地已撤銷外資不得持股超過50%的限制，內資生產商存在被迫減持最賺錢的中外合資股權風險，估值很難獲得市場重估，買入的唯一理由，只是夠廉宜。惟過去10年市場對廉宜股份不屑一顧，低處未算低的情况比比皆是，摸底入市的值博率有限。

個股估值廉 未必值博

在多個指數不斷擴大A股佔指數比重下，市場普遍預期今年A股將錄得超過200億美元被動外資淨流入。假如外資不打算全線看好中國市場，流入A股的資金，很可能會由香港及美國ADR的中資股份調配獲得，資金流向對港股及ADR不利。上周部分資金偷步減持港股增持A股的行動，或將於本周初結束，不過中長線A股仍將繼續獲全球各大指數擴容，資金流向仍然對港股估值不利。

在醫護行業之中，港股上市的藥企質素不比A股差，惟在醫療儀器的領域，港股選擇非常有限，較高質素的股份，如深圳上市的邁端醫療（深：300760）及樂普醫療（深：300003），均為相關細分行業的龍頭，投資者即使不考慮港股的資金流向問題，亦別無選擇，只能在A股中尋寶。

港交所（0388）8月港股交投分佈顯示，代表中小型證券行的C組經紀市佔率已跌至近年新低的6.77%，反映散戶入市意欲早已跌入谷底。在資金持續陰乾的情况下，仍然堅持留低繼續持有港股的投資者，主要是機構投資者，這批機構投資者對股份的偏好有別於一般較鍾情於細價股的散戶，亦對市場流動性有更高的入市門檻要求，除非投資者對自己持有的股份長線表現很有信心，否則入市買賣港股，首要條件就是交投要夠活躍，估值高低反而成為次要考慮，因為反正只要令市場相信估值溢價能夠維持的因素不變，投資者高買高賣，其實並無任何輸蝕。

（作者客戶持有樂普醫療股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]