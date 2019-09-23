陸振球：中美持久戰 留意中國科技股

大家可留意，只要美股接近歷史高位，特朗普便在貿易談判上發狠話，相反美股急跌之後，又會放軟口風，令人難以掌握，大家不妨參考一下上周應馬來西亞商會邀請來港作演講的「智囊」陳光炎教授的分析。

陳光炎現任新加坡南洋理工大學經濟學教授，也是新加坡國立大學（NUS）李光耀公共政策學院亞洲競爭力研究院的董事，並曾任職世界銀行的高級經濟學家。他在上周以「中國夢遇上美國要再強大」為題的演講指出，貿易戰只是一場sideshow ，加上貿易戰到2021年最惡劣的影響浮現時，也只會對全球、中國和美國的經濟分別減少0.5%、0.8%和0.6%增長，對中美雙方貿易戰不會有阻嚇力，反而如何制約中國的科技力量崛起才是真正的戰場。

陳光炎又分析，特朗普會希望藉貿易戰延續，以保持緊張形勢，這有利他將來連任總統的選情，所以他不會希望貿易戰快快結束，中國國家主席習近平也不用投降，因為中國的內需足以撐起經濟。

如陳教授的分析正確，大家便不要期望中美爭端會很快可以結束。而有助中國科技發展的行業股票，便值得留意。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]