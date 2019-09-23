陸振球：深圳要「搞上去」 留意深國

有分析指近期香港的亂局已令中央作兩手準備，要加強再建設深圳以進一步取代香港的角色，而在《意見》發表翌日即8月19日便見到主要反映深圳創業版股巿的南方中創業版ETF（3147）急升，過去一個月該ETF表現大幅跑贏港股恒指（圖1）。

事實上，內地大灣區建設不斷，港人實不應放棄有關的投資和發展機會，筆者的朋友立法會議員謝偉銓積極倡議及統籌下，深圳市前海深港現代服務業合作區管理局將於今年9月至12月主辦「前海·香港青年建築設計比賽」，邀請香港青年業界專才參與構思前海藍圖，實現創建夢想。

中央兩手準備 以深圳取代香港

有關比賽得到中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部支持，由深圳市前海開發投資控股有限公司承辦，香港建築師學會、香港測量師學會、香港規劃師學會、香港園境師學會協辦 是次比賽項目位於前海最核心公共空間和集中綠地——前海桂灣公園，設專業組及學生組。

本次比賽勝出者能獲總獎金超過80萬元，而專業組勝出方案設計者將有機會獲邀簽訂合同擔任項目設計顧問，把得獎構思建設成為桂灣公園其中一項標誌性建築。比賽期間，參賽及得獎作品將分別於前海及香港展出，令深港市民亦可欣賞各參賽者的創意設計。

筆者覺得，如果香港日後推出「明日大嶼」計劃時，也可參考推出相似的設計比賽，令香港持份者參與。另外，大家也應多留意大灣區和深圳投資機會，除上述的南方中創版ETF外，也可留意深圳國際（0152）這隻股票，過去10年恒指僅升了約三分之一，但深圳國際卻升了超過4倍（圖2）！

[陸振球 投資超限戰]