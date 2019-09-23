謝紹榮：內地傷風 香港感冒

自今年4月高位始計，任何人隨便於「恒指走勢圖」上揮筆，都能畫出一條完美的「下降軌道」。如與波浪理論對照，「熊三」（即C浪）終極一腳看似蓄勢待發，港股今回果真「鼻哥窿擔遮」避無可避。按現時情勢，除非中美貿易談判有皆大歡喜結果出現，否則恒指跌穿去年低位（即24540點）之勢難以逆轉。

中期走勢差 恒指或跌穿24540點

講完技術分析，轉談基本因素。中國經濟增長放緩已是不爭事實，上周國家統計局公布8月一連串經濟數據，當中包括社會消費品零售總額、工業增加值、固定資產投資數據等，這些經濟數據都較市場預期遜色。

由此看來，中美貿易糾紛對內地經濟的影響已逐步浮現，無論內地生產、投資及消費意欲均受到衝擊。難怪近期中央降準放水，原來如此。為了挽救實體經濟，相信中央很快會推出更多擴張性政策刺激經濟。然而，遠水不能救近火，繼今年第二季增長為6.2%後，有分析指中國第三季GDP或跌至6%。

內地數據遜預期 港當然「無運行」

曾幾何時，某人曾以「香港好，國家好；國家好，香港更好」來形容中港關係唇齒相依。不過，今時不同往日，如不加修改再說此話，隨時干犯「大不敬」罪名，也許新版本應只剩下「國家好，香港更好」。按此邏輯思維，既然內地數據遜預期，香港當然「無運行」。再加上，近期香港社會事件亦確實令市民消費意欲銳減，零售、飲食等行業首當其衝。

猶記得上月高盛曾預測香港第三季度GDP增長率為負0.5%，按情勢如中美貿易糾紛持續，香港社會事件仍未能平息的話，未來數季香港GDP增長率何止負0.5%？事實上，如果香港不是「底子」好，換上別的地方，其經濟早已被拖垮。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]