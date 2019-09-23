陳增濤：Domaine Jean Fournier勃艮第新星

在歷史裏這裏除了農耕之外，種植葡萄一直是當地農民的副業，其紅酒稍有名氣。只不過它南面村莊紅酒的名氣太大，掩蓋了它的光芒。據說Fournier家族在十七世紀法王路易十三世時從瑞士移居到此，一直有種植葡萄釀酒。但到了現莊主 Laurent Fournier的父親，在上世紀1960年代建立了酒莊，這也是為何酒莊以他命名。酒莊現有十七公頃葡萄園，對於其中的叫Clos du Roy （國王園）和它旁邊的葡萄園Les Longeroies——後者法語就是「沿着國王園」的意思，酒莊寄予厚望。法定產區Marsannay只有村酒，酒莊是這兩個葡萄園的大地主，其產出的紅酒酒質非常濃厚強勁，黑果香味撲鼻，與勃艮第名酒村的一級園紅酒相媲美毫不遜色。據說當地葡萄農正向有關部門申請成為一級園，相信指日可成。

在大多數勃艮第酒莊的酒窖里都是228公升的橡木桶，Laurent Fournier對傳統的600公升的叫做Demi-muid的橡木桶有特別的愛好：「不要讓橡木桶的味道淹蓋了酒香。」 對於曾經有一段時間因為美國酒評家羅拔派克喜愛橡木桶的雲尼拿香味而形成的釀酒風氣現今似乎風光不再。更不要說Laurent Fournier還選擇奧地利橡木造的橡木桶，保持了紅酒的原汁原味外，也減慢了存放時氧化的過程。像所有勃艮第名莊莊主一樣，Laurent Fournier會細說種植出好葡萄對紅酒質量的至關重要。自然風土概念是多麼的重要，其中包括年份，但是他更不會忘記，釀酒師在釀酒過程中扮演的重要角色。

這瓶叫Trois Terres的紅酒，用60多年老藤的葡萄全梗釀造，在600公升的Demi-muid存放培養18個月。上個月我拿了一瓶到家附近的小鎮叫蠶蟲小餐館吃飯，叫它的老闆酒保和我一起品嘗這款濃郁精致俱備，果香爆棚餘韻悠長的2017年新酒。

寬鬆貨幣似掉進「流動性陷阱」

在雲南流浪，從大理飛往西雙版納，再次領略到飛機票價的不透明及昂貴。儒家名言不是有「刑不可知，威不可測」嗎？把它用在當今國內的市場上也是恰當的，不透明就達到亂收費的目的。但近年來的經濟增長放緩在景洪的夜市感受到涼風陣陣。相當多的夜市店舖門庭深鎖，食肆門堪羅雀，店舖的員工或小商販比遊客多。景洪這旅遊城市在旅遊季節之後一下子陷入了冰凍狀態，再度寬鬆貨幣政策似乎掉進了「流動性陷阱」，增深了資產通縮的壓力。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]