經濟
陳增濤 品酒論投資

投資策略

下一篇 上一篇

陳增濤：Domaine Jean Fournier勃艮第新星

【明報專訊】不要以為有勃艮第干紅之鄉之稱的夜丘（Côte de Nuits）到了Gevrey-Chambertin村的頂級園就是它北端盡頭。它北面的小村Marsannay-la-Côte也盛產葡萄，除了釀造紅酒外，更有勃艮第唯一的粉紅酒（Rosé）。只是村莊已經開始進入歷史中勃艮第公爵領地首府第戎（Dijon) 的郊區，開始感到了城市化。

在歷史裏這裏除了農耕之外，種植葡萄一直是當地農民的副業，其紅酒稍有名氣。只不過它南面村莊紅酒的名氣太大，掩蓋了它的光芒。據說Fournier家族在十七世紀法王路易十三世時從瑞士移居到此，一直有種植葡萄釀酒。但到了現莊主 Laurent Fournier的父親，在上世紀1960年代建立了酒莊，這也是為何酒莊以他命名。酒莊現有十七公頃葡萄園，對於其中的叫Clos du Roy （國王園）和它旁邊的葡萄園Les Longeroies——後者法語就是「沿着國王園」的意思，酒莊寄予厚望。法定產區Marsannay只有村酒，酒莊是這兩個葡萄園的大地主，其產出的紅酒酒質非常濃厚強勁，黑果香味撲鼻，與勃艮第名酒村的一級園紅酒相媲美毫不遜色。據說當地葡萄農正向有關部門申請成為一級園，相信指日可成。

在大多數勃艮第酒莊的酒窖里都是228公升的橡木桶，Laurent Fournier對傳統的600公升的叫做Demi-muid的橡木桶有特別的愛好：「不要讓橡木桶的味道淹蓋了酒香。」 對於曾經有一段時間因為美國酒評家羅拔派克喜愛橡木桶的雲尼拿香味而形成的釀酒風氣現今似乎風光不再。更不要說Laurent Fournier還選擇奧地利橡木造的橡木桶，保持了紅酒的原汁原味外，也減慢了存放時氧化的過程。像所有勃艮第名莊莊主一樣，Laurent Fournier會細說種植出好葡萄對紅酒質量的至關重要。自然風土概念是多麼的重要，其中包括年份，但是他更不會忘記，釀酒師在釀酒過程中扮演的重要角色。

這瓶叫Trois Terres的紅酒，用60多年老藤的葡萄全梗釀造，在600公升的Demi-muid存放培養18個月。上個月我拿了一瓶到家附近的小鎮叫蠶蟲小餐館吃飯，叫它的老闆酒保和我一起品嘗這款濃郁精致俱備，果香爆棚餘韻悠長的2017年新酒。

寬鬆貨幣似掉進「流動性陷阱」

在雲南流浪，從大理飛往西雙版納，再次領略到飛機票價的不透明及昂貴。儒家名言不是有「刑不可知，威不可測」嗎？把它用在當今國內的市場上也是恰當的，不透明就達到亂收費的目的。但近年來的經濟增長放緩在景洪的夜市感受到涼風陣陣。相當多的夜市店舖門庭深鎖，食肆門堪羅雀，店舖的員工或小商販比遊客多。景洪這旅遊城市在旅遊季節之後一下子陷入了冰凍狀態，再度寬鬆貨幣政策似乎掉進了「流動性陷阱」，增深了資產通縮的壓力。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

上 / 下一篇新聞

新地：港府應加快農地審批增供應 強調沒囤積居奇 大埔農地曬足6年太陽
新地：港府應加快農地審批增供應 強調沒囤積居奇 大埔農地曬足6年太陽
土地涉祖堂祖墳難收
土地涉祖堂祖墳難收
新界3項目縮則 大增單位1.35倍
新界3項目縮則 大增單位1.35倍
匯璽III周四再賣352伙
匯璽III周四再賣352伙
菁雋128呎月租6000元
菁雋128呎月租6000元
長沙灣工廈單位每呎叫租22元 1年低位
長沙灣工廈單位每呎叫租22元 1年低位
富達Peter Khan：美經濟轉弱 儲局明年或重啟量寬
富達Peter Khan：美經濟轉弱 儲局明年或重啟量寬
經濟轉型逢貿戰衝擊 人幣續有貶值壓力
經濟轉型逢貿戰衝擊 人幣續有貶值壓力
今年藍籌股王 中生製藥倍升有因
今年藍籌股王 中生製藥倍升有因
安捷劉一賀、宋木：治癌藥有前途 看好信達君實藥明
安捷劉一賀、宋木：治癌藥有前途 看好信達君實藥明
中資佳寧娜2億重建青山道舊樓 年半取兩項目 續購海壇街物業
中資佳寧娜2億重建青山道舊樓 年半取兩項目 續購海壇街物業
馬氏兄弟製衣廠起家 主力內地發展
馬氏兄弟製衣廠起家 主力內地發展
雞仔嘜藉區塊鏈分產品真偽
雞仔嘜藉區塊鏈分產品真偽
Colt：將開發新PoC應用方案
Colt：將開發新PoC應用方案
台央行：倘港聯匯失守 衝擊亞洲金融市場
台央行：倘港聯匯失守 衝擊亞洲金融市場
林建岳：國資委言論被曲解 稱中港合拓一帶一路 非加強控制港企
林建岳：國資委言論被曲解 稱中港合拓一帶一路 非加強控制港企
美通過《香港人權與民主法案》 雙方均沒好處
美通過《香港人權與民主法案》 雙方均沒好處
第一視頻伙便利店售體育彩票
第一視頻伙便利店售體育彩票
海外留學保險興起 安盛：保費收入年增一成
海外留學保險興起 安盛：保費收入年增一成
五龍：主席遭李嘉誠基金會申破產
五龍：主席遭李嘉誠基金會申破產
新能源車補貼明年取消 車企謀對策 7月8月全國銷售連錄負增長
新能源車補貼明年取消 車企謀對策 7月8月全國銷售連錄負增長
外資車廠優勢拉近 Tesla在華銷售翻倍
外資車廠優勢拉近 Tesla在華銷售翻倍
張兆聰：內房再跌 買入機會
張兆聰：內房再跌 買入機會
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：上落市買恒指界內證47309
金子：上落市買恒指界內證47309
張兆聰：零售股低殘 開始可留意
張兆聰：零售股低殘 開始可留意
蔡金強：零售寒冬 收租股大鑊
蔡金強：零售寒冬 收租股大鑊
投保後不要忘記做的事
投保後不要忘記做的事
黃耀宗：主題型ETF捕捉中國雲端機遇
黃耀宗：主題型ETF捕捉中國雲端機遇
楊書健：利用環球房託「砌出」現金流
楊書健：利用環球房託「砌出」現金流
李聲揚：放眼海外 台股值得留意
李聲揚：放眼海外 台股值得留意
謝偉銓：訂回購機制助資助房屋流轉
謝偉銓：訂回購機制助資助房屋流轉
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（中）
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（中）
黃德几：歐舒丹新收購具增長動力
黃德几：歐舒丹新收購具增長動力
伍禮賢：建行6厘股息 長線可收集
伍禮賢：建行6厘股息 長線可收集
許繹彬：大市基本因素未見改善
許繹彬：大市基本因素未見改善
先機環球投資Nick Payne：中央谷經濟 看好金融科技消費
先機環球投資Nick Payne：中央谷經濟 看好金融科技消費
李澄幸：三年儲100萬 需開源節流
李澄幸：三年儲100萬 需開源節流
謝紹榮：內地傷風 香港感冒
謝紹榮：內地傷風 香港感冒
陸振球：深圳要「搞上去」 留意深國
陸振球：深圳要「搞上去」 留意深國
陸振球：中美持久戰 留意中國科技股
陸振球：中美持久戰 留意中國科技股
林少陽：資金流向A股 不利港股
林少陽：資金流向A股 不利港股
技術取勝：金蝶升穿下降軌
技術取勝：金蝶升穿下降軌
潘迪藍：內地經濟仍有下行壓力
潘迪藍：內地經濟仍有下行壓力
蘇沛豐：潤燃倘現突破 可再創今年新高
蘇沛豐：潤燃倘現突破 可再創今年新高
李順威：空倉回補推高價值型股份
李順威：空倉回補推高價值型股份
劉思明：港股上攻遇阻 慎防逆轉
劉思明：港股上攻遇阻 慎防逆轉
何啟聰：看淡手機設備股 舜宇沽28496
何啟聰：看淡手機設備股 舜宇沽28496
瑞銀亞洲：現水平超買 瑞聲沽 20865
瑞銀亞洲：現水平超買 瑞聲沽 20865
摩根大通亞洲：晶片股強勢 中芯購19339
摩根大通亞洲：晶片股強勢 中芯購19339
周顯：後悔沒買「海底撈化」股票
周顯：後悔沒買「海底撈化」股票
張佩儀：自願醫保靈活計劃4特色
張佩儀：自願醫保靈活計劃4特色
王弼：過度擴張行業將賤賣資產
王弼：過度擴張行業將賤賣資產
曾淵滄：港人海外置業更多為投資
曾淵滄：港人海外置業更多為投資
湯文亮：現在不是買樓也不是賣樓時候
湯文亮：現在不是買樓也不是賣樓時候
陳永傑：好淡角力 樓市緩跌
陳永傑：好淡角力 樓市緩跌
廖偉強：百業調整規模渡難關
廖偉強：百業調整規模渡難關
布少明：全速覓地「治標治本」
布少明：全速覓地「治標治本」
李志成：美息續減 有利樓市
李志成：美息續減 有利樓市
郭思治．推介股份：中國軟件（0354）
郭思治．推介股份：中國軟件（0354）
梁冠業．推介股份：蒙牛乳業（2319）
梁冠業．推介股份：蒙牛乳業（2319）
李嘉廉．推介股份：匯控（0005）
李嘉廉．推介股份：匯控（0005）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：沙特阿美赴日上市利日圓
盧楚仁：沙特阿美赴日上市利日圓
天鑽吸換樓客 主打3房戶
天鑽吸換樓客 主打3房戶
麗港城實呎1.44萬 重返半年前
麗港城實呎1.44萬 重返半年前
港人愈老愈想推遲退休
港人愈老愈想推遲退休