李澄幸：三年儲100萬 需開源節流

雖然Ben沒有詳列出具體所投資的是什麼基金，但部分虧損並不奇怪，因為總有表現得不好的市場，翻查數據，過去幾年表現得比較差的主要是資源類別和某些單一股票市場，可能Ben的投資有部分參與其中。所以，長期投資不是單純指買入並持有，投資前後一樣需要做一些工夫。

投資需考慮產品特性和風險

有不少投資者也曾抱怨自己買的基金或股票幾年不漲，這可能和某些投資者的行為有關，以下是幾點通用的建議供參考。第一，不能只看短期表現，很多投資者做投資決定只是基於某產品過去一段時間的收益，除非知道過去這些收益的來源，並且判斷未來能否持續，否則歷史收益是沒有意義的，特別是短時間的，所以最好是挑選有足夠長歷史的產品；第二，注重風險，除了看收益，也要看波動幅度，有些市場就是連續差幾年，之後連續好幾年，投資者承受不了，中間放棄了，及後的收益也與你無關；第三，費用合理，包括管理費和交易費等等，成本愈高意味着投資者拿到的回報愈少，千萬別小看這些隱性的支出；第四，盡量避免一筆過投資，分散數次或月供是比較可靠的投入辦法，更有利長期投資。

關於Ben的問題，希望3年內儲蓄到100萬，以現時每月可以儲蓄7,000元來計算，3年可以儲蓄到約25萬元，加上現時的資產合共55萬元，有20萬元的差距。上文已經提到了，如果沒有足夠長的投資時間，而這100萬在3年後又是必需用的話，最好不要投入股票市場或波動大的產品，可以考慮將現時的投資逐步轉換成定息類息產品，及後的每月儲備都一樣。假設預期年均收益4.5%的話，要3年達到100萬的目標，月儲7,000元是不夠的，看是否可以節省開支，每月可儲9,500元的話，目標相信就可以達到。最後，以上的數據僅供參考，建議諮詢專業的財務策劃師以獲取更切合自身需要的建議。

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[李澄幸 理財信箱]