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先機環球投資Nick Payne：中央谷經濟 看好金融科技消費

【明報專訊】聯儲局上周一如市場預期減息0.25厘，但港股表現仍欠方向，總結全周累跌917點。先機環球投資全球新興市場主管Nick Payne表示，現時新興市場估值低廉，市場情緒很負面，同時釋出逆向買入信號，而且每逢有貿戰新消息出現，市場的跌幅一次比一次小，顯示很多負面消息都已在市場上充分反映，對有力抵受短線市場波動的投資者，目前已是入市時機。他又相信隨着內地經濟持續疲弱，會有更多中央刺激經濟措施出台，並隨經濟轉向由消費主導，較看好金融、科技和消費股，以及體育用品股。

明報記者 王俊騏

Nick Payne認為，新興市場正面對多樣利好和利淡因素角力。雖然受製造業採購經理指數（PMI）疲弱，中美貿易戰，中國經濟放緩和美元續強影響，相信未來股市持續波動，但同時也有各國央行寬鬆貨幣政策，中國推刺激經濟措施，市場正受估值低廉所支撐。

刺激措施陸續來 下一步或減息

人行上周意外地沒有減息更同時收水，進行中期借貸便利（MLF）操作，利率不變之餘，更有資金淨回籠，減息預期大幅降溫。惟Nick相信中國未來會有更多刺激經濟，早前的「放水」措施都是較具針對性，相信下一階段有可能減息，或回歸到過去倚靠基建投資帶動，還有針對現時信貸需求不足，中央勢必會再刺激推動。他又認為中國經濟放緩，受內部因素影響較大，特別近年去槓桿，打擊影子銀行，短線或帶來痛苦，但整體政策方向正面。反而貿戰影響較小，主要是打擊了商業投資信心。

H股估值明顯較A股廉宜

在先機環球新興市場股票策略的投資組合中，香港的比重更高於中國。Nick解釋，組合內持股都是H股為主，皆因AH溢價擴大後，估值明顯較廉宜。他指近期實質未有調整中國股票比重，隨經濟轉向消費主導，較看好互聯網、消費和金融股等，較看淡製造業和能源股。在組合十大持股中，該行相對低配工行（1398）、建行（0939）和中移動（0941）。

他指內銀和中移動的故事相近，前者要肩負融資責任協助支持經濟，後者則要推動內地5G發展，有利整體經濟，但不利於公司股東回報。

除外，安踏（2020）和平保（2318）為投資組合十大持倉內，騰訊（0700）和阿里巴巴以外的中資股。他稱安踏為中國領先運動品牌，不論品牌定位和業務增長同樣強勁，中央政府又鼓勵人民多做運動，有政策上支持。即使公司曾被沽空機構狙擊，他指曾與安踏管理層交流，公司亦已作出回應，相信還是值得投資的公司。

中央鼓勵做運動 龍頭安踏值博

另一大行富達認為，隨着中國推刺激經濟措施，工業和科技等產業盈利預測有上調空間，將有望推動股市。其多元資產基金經理George Efstathopoulos續指出，即使今年各市場都受中國經濟放緩風險影響，但股市仍是由個別企業成長前景帶動。而縱使分析師一直下調今年內地企業盈利預測，但個別行業基本面還是持續改善，特別是消費行業。

而中國內需類別民企，因經濟結構改變，防守力有所提升，今年盈利也勝於國企。例如，在零售銷售下滑期間，具良好品牌定位的食品和飲品公司有定價能力；在低息環境下，市民把存款和房地產分散投資到其他金融產品，也令保險公司受惠，盈利持續增長。

整體而言，縱使Ａ股市盈率上升，但與港台股市比仍低於歷史平均，如估值進一步下行，認為是買入中國股票的好時機。

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