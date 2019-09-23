許繹彬：大市基本因素未見改善

欠缺實質利好因素支持

大市下調的原因，始終是因為大市欠缺實質利好因素支持，令恒指有回吐的壓力，尤其是早前升市的原因大多以炒消息為主；而且基本面因素暫時未見有改善的迹象，上周財政司司長陳茂波表示，香港第三季GDP或會出現負增長，令投資者對本地經濟前景的憂慮日益加劇，尤其是零售業、旅遊業和舖市等遇上寒流，面臨前所未有的慘淡，均對投資者信心帶來一定的影響。

外圍方面，早前歐央行不但將負利率基礎上再減息0.1厘，至破天荒的負0.5厘；同時決定從11月1日起，重新啟動量化寬鬆計劃(QE)，規模為每月200億歐元。而美聯儲亦緊隨歐洲央行放鬆貨幣政策的步伐，一如市場預期，上周宣布下調息率0.25厘，香港金管局亦跟隨下調基本利率至2.25厘。不過，美聯儲主席鮑威爾的會後聲明較為中性，當中提到美國經濟仍溫和增長，暫時未見連續減息及實施負利率政策的需要，但亦表示有需要時將比預期早去擴張資產負債表。

內地料採寬鬆貨幣政策刺激經濟

在兩大央行接連降息下，全球央行或再邁向減息周期；人行近日恢復逆回購操作、取消QFII及RQFII投資額度等，相信內地將會繼續循序漸進地採取寬鬆的貨幣政策，以刺激本地內需及穩定經濟，不排除人行在年底及明年跟隨環球央行步伐進行減息，以降低企業的融資成本。

新股市場方面，兩隻極具爭議、傷盡投資者心的新股百威亞太及亞太綜合物流地產平台ESR Cayman捲土重來，重新入紙申請上市。其中百威亞太為免再度觸礁，集資額縮減一大半，約390億元，更引入新加坡主權基金等；而ESR則未有進一步資料，如根據上回所顯示，集資額為117億元，突然再次迎來新股上市，是否意味著大市很快「回暖」？又或者是否可以重燃新股市場的熾熱氣氛？筆者認為，確實言之尚早，因為大市現階段確實處於「乍暖還寒」的困局，自身問題還未解決，加上大市本身已成交不足，又豈會還有大量資金流入新股市場？畢竟新股往往只是一個「食飽飯買包」的投資，所以投資者應見勢而行。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]