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伍禮賢：建行6厘股息 長線可收集

【明報專訊】經歷前期反彈後，港股上周連續出現調整。本次調整浪始於27366點，此點位恰為恒指7月中至8月調整約3900點幅度後，反彈0.618的黃金比例大約所處位置。上周聯儲局落實減息0.25厘，符合市場預期，因此亦並未對市場帶來太大衝擊。惟期間油價出現較大波幅，對本港石油股、航空股在股價走勢上帶來不穩定性因素，中石油（0857）、中海油（0883）等先升後回。此外，蘋果公司新型號產品銷情較市場預期理想，刺激瑞聲科技（2018）等手機設備股出現強勢上升。

近段時間內地股市走勢較強，相信與內地國慶將至，市場對國慶行情有所期待相關。惟A股的走勢似乎並未為港股帶來太大支持，畢竟香港自身在此期間的經濟、政治氣氛亦有機會有所不同。同時，近期大市成交相對處於低位，反映目前投資者取態亦較為謹慎，預期恒指未來一周仍以向下整固為主要基調。

建行資產質素正改善

建設銀行（0939）上半年實現淨利潤1557.08億元（人民幣‧下同），對比2018年同期增長5.6%；營業收入3443.87億元，按年增長6.7%；數據基本上符合市場預期。集團期內利息淨收入增長4.6%，非利息收入增長11.1%，利息淨收入增長低於總體收入增長，此現象在大型內銀股中均有存在，亦在某程度上反映出內銀股長線或將面對一定增長壓力。

在淨利息結構方面，上半年建行利息收入4324.46億元，按年增長371.26億元，增幅為9.39%。利息支出1820.10億元，按年增加261.76億元，增幅為16.80%。惟利息收入增加速率低於支出，同樣反映出業績增長在未來有機會出現放緩。具體而言，反映在淨利息差和淨利息收益率分別為2.12%和2.27%，按年分別下降8個基點和7個基點。

在銀行資產素質方面，建行截至6月底，正常貸款比上年末增加7298.42億元，佔各項貸款95.77%；關注貸款增加186.50億元，佔比2.8%，下降0.02個百分點；不良貸款增加71.88億元，不良貸款率1.43%，下降0.03個百分點。這些資產類別的數字增減亦能看出，建行的資產質素正在改善。

5.9元附近收集作收息

走勢上，建行前期低見5.55元（港元‧下同）低位後出現反彈，目前股價對應預期股息率約6厘水平。長線投資者可於5.9元附近收集，作收息之選。

（本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光證點股]

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