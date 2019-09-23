黃德几：歐舒丹新收購具增長動力

網購快速發展 直銷銷售額2.42億歐元

今年首財政季度，集團銷售淨額為3.52億歐元，按年增加18.8%，按固定匯率計算則上升16.2%。期內，同店銷售增長2%。以品牌劃分，核心品牌為L’OCCITANE en Provence的銷售淨額按年增加6.3%至2.67億歐元，佔總收入的75.9%。Elemis的銷售收入為4051.4萬歐元，收入佔比11.5%；隨着未來業務整合，預計對集團的貢獻將逐步顯現。

候15.3元吸 不跌穿14.5元續持有

以地區劃分，按當地貨幣計算，英國的銷售額錄得顯著升幅，按年上升253%至3588.8萬歐元，主要受惠於ELEMIS及L’Occitane en Provence品牌的增長復甦帶動；其他國家、俄羅斯和巴西的銷售額，分別升18.7%、16.4%和13.6%。不過，香港區銷售額按固定滙率計算，按年下跌18.8%，是唯一錄得下跌的地區。

另外，網上購物快速發展，期內集團的直銷銷售額2.42億歐元，佔銷售淨額的68.6%，按報告匯率計算升9.6%，主要來自網上商城及去年開設的店舖的貢獻。

走勢上，自6月中起形成上升軌，股價於長方形通道反覆上落，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低15.3元吸納，反彈阻力17.4元，不跌穿14.5元續持有。

（本人沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]