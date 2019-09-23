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沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（中）

【明報專訊】上期專欄提到，投資大灣區經常會遇到三大中伏陷阱，第一種是「釣魚」，在此不再詳談，如錯過的讀者也可上Youtube搜尋「灣區博士沈永年」收看有關視頻，那裏亦會有詳盡講解。今次筆者會說第二個在投資大灣區時常遇到的陷阱──「擢泥鯭」。

大家返內地，每當經過羅湖、福田、港珠澳大橋等關口時，有否發現一出關就有些孭着背包的人，說有新車可以免費帶去睇樓仲請你食豐富午餐，世界上哪有天跌免費午餐，行內多以「街霸」來稱呼這些在街上招攬客戶的人，情况就像我們在碼頭旁邊，放八爪鈎入海擢泥鯭一樣。而這些街霸多以私人名義、或是細公司為主，他們會用一些着數作招徠，擢泥鯭式令客戶上釣。

用盡方法折騰 逼付訂金

要是搭上這些街霸可真要打醒十二分精神，他們絕對不會因應你的投資需要而介紹合適的樓盤，所推銷的樓盤必然是佣金高的緣故，且通常都是一些難出售、甚至無人問津的項目才會用高佣出動街霸；更甚的是，這些街霸會待你上車後，以需要登記資料等種種理由沒收你的證件，遲遲不交還，用盡方法將你折騰到11點、12點，到時你因為要趕着過關返香港，而又想盡快脫身的情况下，被逼付了一兩萬元訂金、誠意金；到之後返了香港，想清楚、看清楚資料後才發覺，那個樓盤根本不是自己心儀的項目，要退回訂金已消聲匿迹或最終無奈毁約收場，所有訂金被全數沒收。

即使你沒有撻訂，這些街霸亦絕對不會提供售後服務，你有問題時怎麼找他也聯絡不上，所有後續買賣程序、諮詢都會求助無援……那還用說？就是因為他們要繼續擢泥鯭搵食，又怎會再浪費時間在你身上呢？最可笑是，筆者通常見到的街霸都是駕著名牌車，一般正常的中介公司根本請不起他們，這些街霸，他們一個月內只要有三五七個客上釣，單是收佣金已相當和味。

勿貪免費團免費餐

再多說一點，就是這些街霸基本上是沒有卡片的，你根本不會知道他們代表哪家公司，他們有的或向你出示一張商業登記證，以示自己可靠、可信、有公司支持，但其實內地這類所謂的商業登記只需數十元就可申請到，可想而知他們有幾「可靠」、「可信」？還有的是，國內做地產中介，不像香港需要考試、需要認證的，質素大多良莠不齊，要是他們有學歷、有專業資格的話，何不正正當當在一家代理公司做業務員，而要單打獨鬥做街霸，就是因為他們大多沒有專業水平，存心搵快錢，你又怎能寄望他們會提供優質的銷售服務呢？

大家買大灣區物業，目的就是希望未來享有理想的升值回報，要是大家貪圖一些免費團、免費餐等小着數，或是一張沒有公信力的商業登記而搭上這些街霸的話，損失可以相當嚴重！買樓不是買棵菜，大家又何需為了少少利益而冒這個風險呢？筆者下期亦會繼續講解第三個常遇投資中伏位，大家不容錯過！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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