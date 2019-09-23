謝偉銓：訂回購機制助資助房屋流轉

有政黨人士指出，長者一般都不想搬離原有的單位和社區，加上「大屋換細屋」某程度會降低生活質素，估計最終參與的業主不多，可能會與早前推出的免補價分租單位計劃同樣反應冷淡。

筆者認為，隨着香港人口持續老化，不少子女在成年或結婚後往往不願與父母同住，合資格及願意參與計劃的長者估計將愈來愈多。通過「大屋換細屋」所可能取得的差價，亦有助有關長者改善退休生活或作其他用途。若先導計劃試驗成功，應考慮擴展至適用於房委會單位的長者業主，令可受惠的買家和賣家增加，促進資助出售房屋第二市場的健康發展。

長者「大屋換細屋」 差價可改善生活

按照同一道理，房協及房委會應考慮容許家庭結構出現變化，例如生多了小朋友、子女已成家立室並願意與父母同住的資助房屋業主，根據同一機制「細屋換大屋」，以改善居住環境和促進長幼共融，同時將原有的細單位轉售予家庭成員較少的合資格人士，互利共贏。

此外，現時的樓換樓機制，規定長者業主必須「先賣後買」，若在出售原有單位後遲遲找不到合適的細單位，或市場情况出現急劇變化，便可能會產生種種問題。

「先買後賣」便利資助房屋流轉

既然政府已將協助市民置業訂為政策目標，並將不少私樓及出租公屋用地改作興建不同類型的資助出售房屋，長遠而言當局（包括房協與房委會）應考慮設立資助房屋回購機制，承諾會以合理的價格回購合資格業主的資助單位，讓有關業主可以「先買後賣」方式換樓。這樣除了可進一步便利出售資助房屋流轉，亦有助減少因私人議價而滋生的抬價及炒賣圖利活動，避免不合資格申請或抽不中資助房屋的市民更感不公。

至於何謂合理的回購價，當局可善用政府內外的相關專業人士，例如透過3位專業測量師為物業估價，計及市場情况、物業位置、樓層、座向及折舊等因素，再取其中位數或加權平均數，盡量做到公平、合理和具透明度。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]