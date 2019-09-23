李聲揚：放眼海外 台股值得留意

小弟和台灣甚有淵源，之前曾在台資公司工作。另外先祖父曾經當差，廉政公署成立後，就逃到台灣（你懂的），終日在台北的港式酒樓和其他「難民」飲茶，閒時則租錄影帶看TVB劇——正是和《大時代》電視劇一樣。若干年後無驚無險祖父回流香港，但已散掉大半家財，小弟做二世祖的童年願望已被家父搶先透支。

十年河東十年河西，想不到多年後，移民台灣又成為熱門話題。小弟多年前已早着先機搞投資移民，太太已持有中華民國護照（本人未有）。當年提及此事，遇到的多半是譏笑眼光，現在朋友則說本人有先見之明。

當然即使到今天，也有朋友認為傻子才移民台灣。平心而論，台灣適宜退休但不宜搵食，香港則倒轉。台灣經濟長期疲弱，已成為國際笑話。22K一詞深入民心，當地人視為「鬼島」，也不明白香港人好地地的一年去幾次日本，為何自找煩惱。

企業盈利跌 不代表股市無得升

蔡英文早前吹噓其「政績」，稱台灣經濟增長是「亞洲四小龍」之首。真的是「人唔笑狗都吠」。不錯，她沒有說謊，是事實，但非事實之全部，之前N季增長均落後於人就絕口不提。另外，說得出「亞洲四小龍」就夠老套，相信新一代讀者未曾聽聞此詞——你看韓國人還說不說自己是「四小龍」？人家早已甩開你，只得你在想當年（可在網上找到本人的足本評論）。

中美貿戰第二大贏家

但是，去年同樣時間小弟在台北，也在本欄寫過（《台灣宜居 港宜工作》），經濟沒起色是一回事，工資沒增長是一回事，但股市則是另一回事。今年台灣股市已升12%，略為落後於美股，也不及A股，但已跑贏星馬泰日韓港，指數正逼近去年高位，難怪上星期彭博社和《金融時報》都有談論台股。當然，股市興旺，受惠的只是少數人，本身不一定有利蔡英文的選情。

以前本欄提過越南是貿易戰大贏家，第二贏家必然是台灣。特別是8月，彭博社統計已有23億美元外資流入台股，是亞洲之首。難怪台股也從低位反彈6%，台幣也創下三年最長的升浪。

台股今年跑贏星馬泰日韓港

留意台股今年盈利預計要按年跌7%，可見盈利下跌（香港？）不代表股市必然不濟。似乎台股強勁，是由輪換因素推動，多於盈利因素。有理由相信不少資金是由香港轉投台灣股市，也可能有投資者將在A股和美股的獲利投至台灣。

另一方面，台股整體受貿易戰影響不大，甚至和台灣本土經濟關係也不大。應該不少讀者知道，台灣看似不濟，但半導體相關產業仍然領先全球。台股指數近一半比重是科技相關公司，和舊經濟為主的中港股市相比，更能吸引外資。

半導體板塊表現一枝獨秀

說了這麼多，如何買台股？香港股市也有台灣ETF（交易所買賣基金），但留意台股指數結構比較有趣，一隻台積電（2330）就佔指數兩成比重。而過去五年台積電已升了一個開，遠遠跑贏大市的一成多升幅。簡單來說就是其他公司相當不濟，在拖後腿，「買股不買市」特別重要。

在香港要買台灣個股，相對地應該不算太難，台資金融公司應可幫手。而反正香港和台灣僅一個小時航程，語言溝通也沒有困難，親身在台灣開戶，也是可行的方法。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

作者專頁：www.facebook.com/ivanliresearch/

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]