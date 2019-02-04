黃耀宗：主題型ETF捕捉中國雲端機遇

主題型ETF通常包括一些經常在媒體留意到的相關著名品牌，但是，這類ETF對投資者了解相關認知需求則較一般ETF應用高！主題型ETF與板塊ETF聽起來差不多，卻有天大差別。主題型ETF將不同行業，且具有特定主題業務的公司歸納一起。因此，主題型ETF的行業分散風險能力較板塊ETF為佳；同時，投資者對相關主題的認知及政策消息需求較高。

投入主題型ETF前，讀者宜先理解其風險︰（1）相關主題的政策風險、（2）波動幅度或較市場大、（3）相關主題的「護城河」是否足夠抵抗經濟或科技所帶來的結構轉型威脅等。

從以上有關主題型ETF的簡略概括，不難理解筆者為何過去數年一直偏好科技行業當中的軟件板塊，例如雲計算！今期文章為大家介紹一隻於7月25日在香港上市的中國雲端計算主題型ETF——未來資產中國雲端計算ETF（2826）。此ETF追蹤Solactive中國雲端計算NTR指數；相關指數於2014年12月5日成立，至今（9月10日）累積回報為18.27%，本年至今則累升61.99%，明顯跑贏大市，可見資金近年取態正逐步改變。

再者，此ETF可為本港投資者提供涉獵A股及美國上市的相關概念股份︰倉內持有20隻股份，當中73.25%為Ａ股上市股份、16.34%為香港上市股份及10.41%為美國上市股份。當中持有美國上市的阿里巴巴（BABA）；倉內的三大持倉為中國軟件（600536）、用友網絡（600588）及恒生電子（600570）。香港上市的股份則只有︰美團點評（3690）、金蝶國際（0268）及金山軟件（3888）；並沒有本地投資者經常提及的騰訊控股（0700），所以加入此ETF可為整體組合科技主題提供多樣性。

最後，過往筆者所提及的雲端計算ETF主要是投資在美國上市公司，而未來資產中國雲端計算ETF則可補充過往對中國相關概念不足的投資。

聲明︰筆者所管理的基金持有相關資產。

利達LW A.M.基金經理

[黃耀宗 ETF快遞]