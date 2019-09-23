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投保後不要忘記做的事

【明報專訊】出門前，購買旅遊保險是必需的習慣，保單效力大多屬一次性，旅程結束後便會完結。購買人壽保險則不同，保單生效期較長，投保之後，有些事情千萬不要忘記做。

保費若逾期保單有機會失效

在一般情况下，投保申請經過保險公司核保部審批，並且收取保費後，保單便會正式生效。如以月繳方式繳付保費，首期保費通常收取兩至三個月，以便設立信用卡或銀行轉帳授權，日後可以直接從指定戶口過數。投保人也可選擇年繳、半年繳以支付續期保費，或以預繳方式支付全期保費，減省每月或每季繳費的麻煩，惟不同計劃可供選擇的繳費方式會有所不同。

用於扣帳的信用卡或銀行戶口如有變更，應該及早通知保險公司，避免因保費過期未付，導致保單失效。保險公司在保費到期及逾期未繳時，會發出信件或電子信息，向保單持有人作出提示；即是說，提供予保險公司的通信地址、電話、電郵等記錄，同樣屬於重要的聯絡資料，需要準確及保持更新。

保單副本應留有備份

時下電子服務流行，或可透過電郵或網上平台收取保單合約及相關文件。這個方法，雖然環保兼方便，但經過若干年後，當家人需要查閱保單內容或辦理賠償時，想找到保單副本可能會有困難，投保人不妨預先備份或打印一份，留在身邊以備不時之用。

如果手頭上已有不同的保單，希望日後得到家人適當跟進，可以將每份保單的資料概括列出，例如保險公司名稱、保單編號、投保額、保險種類等，交給家人保管，或者將所有保單副本集中存放，容易翻查。根據保險公司經驗，間中會有自稱是死者家屬的人士，查詢有否某個受保人的記錄，以便提出索償。遇到這種情况，保險公司通常會提供協助，一般要求查詢者提供受保人死亡證、受益人身分證明、關係證明文件等，以解答相關問題及辦理賠償手續。如果受保人在生時，已將投保記錄妥善整理，其家人日後便毋須向不同保險公司打聽。

人壽保單給予投保人長期的保障，除了保單資料需保持更新外，生活的變化也提醒大家，要不時重檢保障範圍的合適性，例如計劃結婚、生育、退休等，確定保單與目前的需要匹配。因此，每年與專業理財顧問見面，定期進行「保單體檢」，也是投保後不要忘記做的事情。

[中銀人壽 保險攻略]

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