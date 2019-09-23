經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

下一篇 上一篇

蔡金強：零售寒冬 收租股大鑊

【明報專訊】減租潮開始，由不得你。小金人的辦公室在太古廣場附近，平時挺喜歡這個商場，很乾淨企理，人也不多，太古（0019）管理商場還是很有一手，一直覺得香港經營商場的兩個絕頂高手就是太古和新地（0016）。太古廣場位置近政府總部和立法會，成為「暴動的中心休憩場地」，常見黑衣人群。反修例風波持續3個多月，而且沒有停止迹象，加上環球經濟前景不明朗，連太古廣場上周也不得不宣布向商場大部分租戶提供臨時租金調整，共渡時艱。印象中太古是私營頂級商場第一個減租的。

其他小一點商場如長沙灣D2 Place和銅鑼灣金百利商場之前宣布減租20%至30%，幅度挺大。除了私人業主，政府旗下商場物業都有減租，如薄扶林數碼港的零售租戶自10月起獲為期6個月的50%租金寬減；中環PMQ元創方的租戶下月起減租25%，為期3個月。其他房委會和房協下屬商場減租力度更大，接近減半半年。

零售界難找新市場替代自由行

香港旅發局及統計處的數據顯示，訪港旅客持續下跌，零售銷售數據連跌6個月，深受內地遊客喜愛的藥房、奢侈品店，以旺舖，還有60萬就業人口似乎成了最大的輸家。最新數據顯示，香港7月零售額按月跌11.4%，8月零售額跌幅預計約兩成，佔香港零售額60%的外地客（大部分就是大陸遊客）部分跌幅應該約35%，這算雪崩，這情况沒有1、2年是無法恢復的，甚至比2003年SARS時期都嚴重。以目前經濟情况而言，香港零售業很難去找一個新的市場替代自由行，銷售數據愈發難看，很多企業堅持不住，裁員潮將出現。最新的失業數據已反彈到2.9%，估計下個月公布的數據會更差。 

明年零售銷售料續跌

自由行實施後，訪港旅客人數由2003年的1554萬人次，到2018年更達到6515萬人次，十多年來飈升3倍。內地遊客已佔香港整體遊客比例從1997年的21%增至2018年的78%。而零售業的銷售也從2003年的1729億元，猛增2018年的6852億元，15年來增幅達3.96倍。

可到了今天，這一切都變了，不少老百姓認為這場香港零售的繁榮不關他們事，錢進了利益集團和舖主口袋，自己反而受高物價受害，哈哈！真是這樣嗎？確實資源和利益是大商家們拿了大部分，可社會底層沒受益嗎？他們住的公屋，拿的綜援，學校的補助，世界極低的稅率（事實上大部分不交稅），這些錢也不是天上掉下來的。可「暴動者」怎麼會理會，他們就是覺得不爽，還把責任推給大陸遊客，來消費還得被打罵，這是何等顛倒的社會，你家誰掙錢，誰知道，難道還要幫你分配嗎？

第三季度香港零售跌幅應該在20%，遊客部分跌幅在30至35%，第四季度跌幅會看着貌似好點，可能遊客部分跌幅在25至30%，本地會有所站穩，按年第四季度可能跌5%，整體跌幅約16%、17%。就算展望明年，上半年肯定還是負數，最關鍵的是明年三季度，今年三季度香港零售是人間地獄，基數是十八層地獄，屆時如果還是負數或者持平那香港的零售就會進入25層地獄，無底……那會這樣嗎？小金人也不知道，不過我不覺得明年零售會反彈，繼續跌機會大，香港的「暴動」將變成持續性，不可測的火山噴發，只要對港府，乃至對中國有不滿，就可以出來狂噴，別忘了，明年台灣大選，中美貿易戰繼續，香港這個自動獻身的棋子他們如果不用就有病，不少香港人堅持摧毁他們的家園和繁榮，你能幹嘛？而中國政府的策略也大體清晰，OK，你要自毁，那就香港事香港了……清晰了吧！你自己在家打砸亂，苦750萬香港人自己受，真是苦過黃連！你還敢期待明年香港零售復蘇嗎？我不敢！

九倉置業最受內地遊客影響

香港收租股小金人最是看淡，像香港置地，希慎（0014），太古地產（1972），可最看淡的還是九龍倉置業（1997），股價現在43元左右，小金人覺得明年這股可能也就值30至35元。為啥這麼悲觀？

（1）九龍倉置業一年約120億元租金，海港城貢獻了七八十億元，時代廣場20多億元，其他是這兩個商場的上蓋寫字樓租金。海港城的零售額有八成多來自大陸遊客。7月香港零售跌11.4%，海港城跌兩成多零售額，8月、9月，海港城零售額跌幅約30%。所以所有收租股它影響最大。收租股是最先行指標就是零售額；

（2）海港城租金貴到沒朋友，海港城商場平均租金每呎450元，比較一下，時代廣場250元，新開的全港最靚的K11 musea 110元，你說如果海港城的零售額不能維持，它的租客不跑才怪！有人說還是positive reversion，事實上已沒有了。小金人覺得海港城租金有危機。首先，佔租金近兩成的turnover rent將隨着零售額雪崩而雪崩；第二，海港城第四季或不得不減租，三五年內，平均租金應跌到350元，事實上還是貴到沒朋友。如果海港城有這麼大租金危機，時代廣場呢？寫字樓呢？也是危危乎！現在九龍倉置業一年租金130億元，淨利潤近九十億元，分紅65%，股息率記得有約5厘，可如果三年內淨利跌到60億元呢？股息率是多少？

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

上 / 下一篇新聞

新地：港府應加快農地審批增供應 強調沒囤積居奇 大埔農地曬足6年太陽
新地：港府應加快農地審批增供應 強調沒囤積居奇 大埔農地曬足6年太陽
土地涉祖堂祖墳難收
土地涉祖堂祖墳難收
新界3項目縮則 大增單位1.35倍
新界3項目縮則 大增單位1.35倍
匯璽III周四再賣352伙
匯璽III周四再賣352伙
菁雋128呎月租6000元
菁雋128呎月租6000元
長沙灣工廈單位每呎叫租22元 1年低位
長沙灣工廈單位每呎叫租22元 1年低位
富達Peter Khan：美經濟轉弱 儲局明年或重啟量寬
富達Peter Khan：美經濟轉弱 儲局明年或重啟量寬
經濟轉型逢貿戰衝擊 人幣續有貶值壓力
經濟轉型逢貿戰衝擊 人幣續有貶值壓力
今年藍籌股王 中生製藥倍升有因
今年藍籌股王 中生製藥倍升有因
安捷劉一賀、宋木：治癌藥有前途 看好信達君實藥明
安捷劉一賀、宋木：治癌藥有前途 看好信達君實藥明
中資佳寧娜2億重建青山道舊樓 年半取兩項目 續購海壇街物業
中資佳寧娜2億重建青山道舊樓 年半取兩項目 續購海壇街物業
馬氏兄弟製衣廠起家 主力內地發展
馬氏兄弟製衣廠起家 主力內地發展
雞仔嘜藉區塊鏈分產品真偽
雞仔嘜藉區塊鏈分產品真偽
Colt：將開發新PoC應用方案
Colt：將開發新PoC應用方案
台央行：倘港聯匯失守 衝擊亞洲金融市場
台央行：倘港聯匯失守 衝擊亞洲金融市場
林建岳：國資委言論被曲解 稱中港合拓一帶一路 非加強控制港企
林建岳：國資委言論被曲解 稱中港合拓一帶一路 非加強控制港企
美通過《香港人權與民主法案》 雙方均沒好處
美通過《香港人權與民主法案》 雙方均沒好處
第一視頻伙便利店售體育彩票
第一視頻伙便利店售體育彩票
海外留學保險興起 安盛：保費收入年增一成
海外留學保險興起 安盛：保費收入年增一成
五龍：主席遭李嘉誠基金會申破產
五龍：主席遭李嘉誠基金會申破產
新能源車補貼明年取消 車企謀對策 7月8月全國銷售連錄負增長
新能源車補貼明年取消 車企謀對策 7月8月全國銷售連錄負增長
外資車廠優勢拉近 Tesla在華銷售翻倍
外資車廠優勢拉近 Tesla在華銷售翻倍
張兆聰：內房再跌 買入機會
張兆聰：內房再跌 買入機會
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：上落市買恒指界內證47309
金子：上落市買恒指界內證47309
張兆聰：零售股低殘 開始可留意
張兆聰：零售股低殘 開始可留意
投保後不要忘記做的事
投保後不要忘記做的事
黃耀宗：主題型ETF捕捉中國雲端機遇
黃耀宗：主題型ETF捕捉中國雲端機遇
楊書健：利用環球房託「砌出」現金流
楊書健：利用環球房託「砌出」現金流
李聲揚：放眼海外 台股值得留意
李聲揚：放眼海外 台股值得留意
謝偉銓：訂回購機制助資助房屋流轉
謝偉銓：訂回購機制助資助房屋流轉
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（中）
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（中）
黃德几：歐舒丹新收購具增長動力
黃德几：歐舒丹新收購具增長動力
伍禮賢：建行6厘股息 長線可收集
伍禮賢：建行6厘股息 長線可收集
許繹彬：大市基本因素未見改善
許繹彬：大市基本因素未見改善
先機環球投資Nick Payne：中央谷經濟 看好金融科技消費
先機環球投資Nick Payne：中央谷經濟 看好金融科技消費
李澄幸：三年儲100萬 需開源節流
李澄幸：三年儲100萬 需開源節流
陳增濤：Domaine Jean Fournier勃艮第新星
陳增濤：Domaine Jean Fournier勃艮第新星
謝紹榮：內地傷風 香港感冒
謝紹榮：內地傷風 香港感冒
陸振球：深圳要「搞上去」 留意深國
陸振球：深圳要「搞上去」 留意深國
陸振球：中美持久戰 留意中國科技股
陸振球：中美持久戰 留意中國科技股
林少陽：資金流向A股 不利港股
林少陽：資金流向A股 不利港股
技術取勝：金蝶升穿下降軌
技術取勝：金蝶升穿下降軌
潘迪藍：內地經濟仍有下行壓力
潘迪藍：內地經濟仍有下行壓力
蘇沛豐：潤燃倘現突破 可再創今年新高
蘇沛豐：潤燃倘現突破 可再創今年新高
李順威：空倉回補推高價值型股份
李順威：空倉回補推高價值型股份
劉思明：港股上攻遇阻 慎防逆轉
劉思明：港股上攻遇阻 慎防逆轉
何啟聰：看淡手機設備股 舜宇沽28496
何啟聰：看淡手機設備股 舜宇沽28496
瑞銀亞洲：現水平超買 瑞聲沽 20865
瑞銀亞洲：現水平超買 瑞聲沽 20865
摩根大通亞洲：晶片股強勢 中芯購19339
摩根大通亞洲：晶片股強勢 中芯購19339
周顯：後悔沒買「海底撈化」股票
周顯：後悔沒買「海底撈化」股票
張佩儀：自願醫保靈活計劃4特色
張佩儀：自願醫保靈活計劃4特色
王弼：過度擴張行業將賤賣資產
王弼：過度擴張行業將賤賣資產
曾淵滄：港人海外置業更多為投資
曾淵滄：港人海外置業更多為投資
湯文亮：現在不是買樓也不是賣樓時候
湯文亮：現在不是買樓也不是賣樓時候
陳永傑：好淡角力 樓市緩跌
陳永傑：好淡角力 樓市緩跌
廖偉強：百業調整規模渡難關
廖偉強：百業調整規模渡難關
布少明：全速覓地「治標治本」
布少明：全速覓地「治標治本」
李志成：美息續減 有利樓市
李志成：美息續減 有利樓市
郭思治．推介股份：中國軟件（0354）
郭思治．推介股份：中國軟件（0354）
梁冠業．推介股份：蒙牛乳業（2319）
梁冠業．推介股份：蒙牛乳業（2319）
李嘉廉．推介股份：匯控（0005）
李嘉廉．推介股份：匯控（0005）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：沙特阿美赴日上市利日圓
盧楚仁：沙特阿美赴日上市利日圓
天鑽吸換樓客 主打3房戶
天鑽吸換樓客 主打3房戶
麗港城實呎1.44萬 重返半年前
麗港城實呎1.44萬 重返半年前
港人愈老愈想推遲退休
港人愈老愈想推遲退休