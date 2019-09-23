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2019年9月23日星期一
環球數據前瞻
新地：港府應加快農地審批增供應 強調沒囤積居奇 大埔農地曬足6年太陽
土地涉祖堂祖墳難收
新界3項目縮則 大增單位1.35倍
匯璽III周四再賣352伙
菁雋128呎月租6000元
長沙灣工廈單位每呎叫租22元 1年低位
富達Peter Khan：美經濟轉弱 儲局明年或重啟量寬
經濟轉型逢貿戰衝擊 人幣續有貶值壓力
今年藍籌股王 中生製藥倍升有因
安捷劉一賀、宋木：治癌藥有前途 看好信達君實藥明
中資佳寧娜2億重建青山道舊樓 年半取兩項目 續購海壇街物業
馬氏兄弟製衣廠起家 主力內地發展
雞仔嘜藉區塊鏈分產品真偽
Colt：將開發新PoC應用方案
台央行：倘港聯匯失守 衝擊亞洲金融市場
林建岳：國資委言論被曲解 稱中港合拓一帶一路 非加強控制港企
美通過《香港人權與民主法案》 雙方均沒好處
第一視頻伙便利店售體育彩票
海外留學保險興起 安盛：保費收入年增一成
五龍：主席遭李嘉誠基金會申破產
新能源車補貼明年取消 車企謀對策 7月8月全國銷售連錄負增長
外資車廠優勢拉近 Tesla在華銷售翻倍
張兆聰：內房再跌 買入機會
環球數據前瞻
金子：上落市買恒指界內證47309
張兆聰：零售股低殘 開始可留意
蔡金強：零售寒冬 收租股大鑊
投保後不要忘記做的事
黃耀宗：主題型ETF捕捉中國雲端機遇
楊書健：利用環球房託「砌出」現金流
李聲揚：放眼海外 台股值得留意
謝偉銓：訂回購機制助資助房屋流轉
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（中）
黃德几：歐舒丹新收購具增長動力
伍禮賢：建行6厘股息 長線可收集
許繹彬：大市基本因素未見改善
先機環球投資Nick Payne：中央谷經濟 看好金融科技消費
李澄幸：三年儲100萬 需開源節流
陳增濤：Domaine Jean Fournier勃艮第新星
謝紹榮：內地傷風 香港感冒
陸振球：深圳要「搞上去」 留意深國
陸振球：中美持久戰 留意中國科技股
林少陽：資金流向A股 不利港股
技術取勝：金蝶升穿下降軌
潘迪藍：內地經濟仍有下行壓力
蘇沛豐：潤燃倘現突破 可再創今年新高
李順威：空倉回補推高價值型股份
劉思明：港股上攻遇阻 慎防逆轉
何啟聰：看淡手機設備股 舜宇沽28496
瑞銀亞洲：現水平超買 瑞聲沽 20865
摩根大通亞洲：晶片股強勢 中芯購19339
周顯：後悔沒買「海底撈化」股票
張佩儀：自願醫保靈活計劃4特色
王弼：過度擴張行業將賤賣資產
曾淵滄：港人海外置業更多為投資
湯文亮：現在不是買樓也不是賣樓時候
陳永傑：好淡角力 樓市緩跌
廖偉強：百業調整規模渡難關
布少明：全速覓地「治標治本」
李志成：美息續減 有利樓市
郭思治．推介股份：中國軟件（0354）
梁冠業．推介股份：蒙牛乳業（2319）
李嘉廉．推介股份：匯控（0005）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：沙特阿美赴日上市利日圓
天鑽吸換樓客 主打3房戶
麗港城實呎1.44萬 重返半年前
港人愈老愈想推遲退休
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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新地：港府應加快農地審批增供應 強調沒囤積居奇 大埔農地曬足6年太陽
土地涉祖堂祖墳難收
新界3項目縮則 大增單位1.35倍
匯璽III周四再賣352伙
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富達Peter Khan：美經濟轉弱 儲局明年或重啟量寬
經濟轉型逢貿戰衝擊 人幣續有貶值壓力
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馬氏兄弟製衣廠起家 主力內地發展
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Colt：將開發新PoC應用方案
台央行：倘港聯匯失守 衝擊亞洲金融市場
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美通過《香港人權與民主法案》 雙方均沒好處
第一視頻伙便利店售體育彩票
海外留學保險興起 安盛：保費收入年增一成
五龍：主席遭李嘉誠基金會申破產
新能源車補貼明年取消 車企謀對策 7月8月全國銷售連錄負增長
外資車廠優勢拉近 Tesla在華銷售翻倍
張兆聰：內房再跌 買入機會
環球數據前瞻
金子：上落市買恒指界內證47309
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蔡金強：零售寒冬 收租股大鑊
投保後不要忘記做的事
黃耀宗：主題型ETF捕捉中國雲端機遇
楊書健：利用環球房託「砌出」現金流
李聲揚：放眼海外 台股值得留意
謝偉銓：訂回購機制助資助房屋流轉
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（中）
黃德几：歐舒丹新收購具增長動力
伍禮賢：建行6厘股息 長線可收集
許繹彬：大市基本因素未見改善
先機環球投資Nick Payne：中央谷經濟 看好金融科技消費
李澄幸：三年儲100萬 需開源節流
陳增濤：Domaine Jean Fournier勃艮第新星
謝紹榮：內地傷風 香港感冒
陸振球：深圳要「搞上去」 留意深國
陸振球：中美持久戰 留意中國科技股
林少陽：資金流向A股 不利港股
技術取勝：金蝶升穿下降軌
潘迪藍：內地經濟仍有下行壓力
蘇沛豐：潤燃倘現突破 可再創今年新高
李順威：空倉回補推高價值型股份
劉思明：港股上攻遇阻 慎防逆轉
何啟聰：看淡手機設備股 舜宇沽28496
瑞銀亞洲：現水平超買 瑞聲沽 20865
摩根大通亞洲：晶片股強勢 中芯購19339
周顯：後悔沒買「海底撈化」股票
張佩儀：自願醫保靈活計劃4特色
王弼：過度擴張行業將賤賣資產
曾淵滄：港人海外置業更多為投資
湯文亮：現在不是買樓也不是賣樓時候
陳永傑：好淡角力 樓市緩跌
廖偉強：百業調整規模渡難關
布少明：全速覓地「治標治本」
李志成：美息續減 有利樓市
郭思治．推介股份：中國軟件（0354）
梁冠業．推介股份：蒙牛乳業（2319）
李嘉廉．推介股份：匯控（0005）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：沙特阿美赴日上市利日圓
天鑽吸換樓客 主打3房戶
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