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張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰：內房再跌 買入機會

【明報專訊】恒指上周大跌3.4％，熊絕全球。領跌的是汽車股、友邦（1299）。市場原先憧憬汽車銷售會復蘇，但8月數字仍然偏弱，加上有大行報告唱淡，股價急回。友邦跌勢亦非常凌厲，原因不明，是否銷售受到頗大影響？但保誠（2378）上周股價表現也不差。技術上，筆者仍傾向港股處於大型上落市格局，只是全球經濟愈來愈弱，股市還貼近高位，現階段整體股市值博率很一般。

上周之前，港股反彈勢頭相當好，升破多個阻力位。筆者當時也憧憬，一旦中美達成貿易協議，2020年經濟展望改善，配合全球央行減息放水，股市應有一番作為。協議能否達成仍是未知數，但港股情况卻又急轉直下。

港股反覆 死亡交叉失測後市功能

技術走勢來看，恒指早前出現「死亡交叉」，即250天線跌穿50天線。由2000年至2008年，死亡交叉或黃金交叉提供很好的後市預測，例如2000年出現死亡交叉，除了在2002年出現很短暫的假突破外，恒指完全受制於250天線，是很明確的大熊市。2003年發出黃金交叉後，除了2004年因宏觀調控而短暫失守，大市一直處於長期牛市中。

2009年以後，死亡或黃金交叉就失去預測功能，尤其是2010年至2014年期間，股市一直反反覆覆，經常在250天線來回穿俊。今年情况亦類近，去年股市大跌後失守，今年2月又一口氣升破250天線，之後接連失守、升破再失守。現市况更貼近2010年至2014年的反覆市格局，只是波動性可能更大，高低位相差更多。

土地出讓收入再跌 中央或出手刺激房地產

中央政策框架開始成型。首先全面降準兼定向降準，銀行放貸能力增加，同時又窗口指導，近乎一刀切閘停房地產融資，就連銀行承做按揭貸款也設上限，全方位壓制房地產。銀行失去最大的借款客戶，又要承擔向中小創企業貸款的政治任務，還有市場報價利率（LPR）不斷下降，務必要去房地產化，強行令經濟轉型。

是否成功是後話，但房地產企業多年來愈壓愈強，主因就是跟中國經濟、地方政府財政是命運共同體。房企不景，地方也缺錢大興土木，今年還要減稅降費，財政壓力更大。財政部數據顯示，今年1至6月，全國國有土地使用權出讓收入同比下降0.8%，相對於今年全年土地出讓收入增長3%的目標，差距很大。在過去10年，中國就只有在2012年和2015年錄得土地出讓收入下滑，之後就是房地產刺激。現在的問題是內房股也沒有大跌，資金僅避開但持貨者亦沒有拋售。一旦後市進一步向下，就會是買入的機會。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

相關字詞﹕內房股 死亡交叉 250天線 港股

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