外資車廠優勢拉近 Tesla在華銷售翻倍

免徵購置稅 每輛車最多慳10萬人幣

由於外資電動車一向不在補貼政策範圍之內，取消補貼變相令特斯拉增加了價格的競爭力；而上月底，工信部更宣布特斯拉旗下車型獲得免徵10%購置稅的優惠，據特斯拉官方稱，全額免繳後，每輛電動車最多可節省約10萬元（人民幣，下同）。據中國乘聯會報告，特斯拉上半年在華累計銷售2.52萬輛，按年增1.4倍，躋身上半年全國純電動車市場車企排名的第6名，是首家依靠高檔電動車產品上榜的汽車企業。市場更預料，下半年特斯拉在價格優勢拉近下，其在華全年銷量增長可望以倍數計。

花旗削比亞迪目標價12.6%

與特斯拉相反，大行對內地車企下半年前景有所保留。麥格理上月發表報告指出，吉利汽車（0175）新能源汽車的整體盈利貢獻將於下半年顯著下滑，主因正是補貼費用被削。花旗則下調比亞迪（1211）目標價12.6%至78.7元，認為銷量受補貼削減影響，更把比亞迪今年新能源汽車銷量預測降至28萬輛。不過，該行認為，中央會在今年第四季推出新能源汽車的新刺激措施以穩定銷量，為行業估值營造一個「下限」水平。