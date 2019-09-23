新能源車補貼明年取消 車企謀對策 7月8月全國銷售連錄負增長

明報記者 陳子凌

根據內地發改委等部委於今年3月份的公布，新能源汽車補貼政策於6月25日開始進入倒數階段，自當日起中央補貼將實施新標準，新標準較原有標準的補貼額度平均減少50%，同時取消地方補貼，地方政府將這項財政開支改為支持與新能源汽車相關的基礎建設，如充電站、配套運營服務等；到了2020年，補貼政策更將全面取消（見表1）。

補貼先減半 明年全面取消

在補貼至少削半下，市民紛紛趕在新補貼標準實施前買車，變相導致新政落實後的7月份及8月份的新能源車銷售插水。據內地乘聯會統計，7月份全國新能源車銷售按年跌4.2%，8月跌幅更擴大至15.5%；中汽協的統計亦顯示，7月新能源車銷售年跌4.7%，是兩年多以來首次出現負增長。

值得留意的是，內地車市自去年7月開始整體持續下滑，期間新能源車銷售還能保持雙位數增長，表現一枝獨秀，惟新政之下，今年下半年開始連新能源汽車也受到拖累。乘聯會秘書長崔東樹更警告，隨着補貼政策即將取消，新能源車銷售將可能出現「硬着陸」。

比亞迪：有利市場汰弱留強

事實上，從比亞迪和吉利公布過去兩個月的銷售數據顯示，其新能源車銷情在新補貼下已明顯受壓（見表2）。比亞迪更預警第三季的新能源汽車銷售將放緩，整體盈利會有較大幅度下降，但比亞迪認為，取消補貼會令新能源汽車行業發展更趨市場化，長遠有利促進產品結構改良，行業汰弱留強。

吉利行政總裁桂生悅也承認，從車價角度來看，取消補貼等於變相加價，短期內對銷售的影響肯定有，但以行政手段去推動市場不能持久，而在環保大趨勢及國家支持的背景下，最重要是改變消費者只因為補貼才買新能源車的思維，這一點需要時間，但能令市場更健康發展。

吉利研降低成本彌補損失

桂生悅又表示，汽車企業不能單靠加價去彌補取消補貼的損失，吉利會從降低成本去考量，例如上半年伙韓國LG化學組合營公司研發車用電池；另外吉利3年前與Volvo合作研發的CMA（緊湊模塊化架構）平台亦已完成，CMA可因應需要組裝包括新能源車等不同車型，做到「一個平台，不同車型」的生產模式，能大大有效降低生產成本。