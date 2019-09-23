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海外留學保險興起 安盛：保費收入年增一成

【明報專訊】每年本港不少學生遠赴海外留學，很多父母都會為他們購買長期或多程的旅遊保險，為子女提供醫療保障。不過，安盛一般保險零售業務主管李劍雲指出，超過半年的旅遊保險的保費不少需要8000元至9000元，市場上有為海外留學設計的升學保險，保費較低之餘，亦增加其他留學相關的保障。該行自2017年推出升學保險，每年保費收入都有10%增長。

留學美加每年保費3500元

安盛的升學保險包括醫療費用、人身意外、個人財物、旅程和行李延誤等旅遊保險的常見保障項目，另外亦包括留學特有的相關保障，例如若父母身故或傷殘，保險會賠付一筆教學補助基金讓學生完成學業；若學生因嚴重受傷、直系親屬身故無法繼續學業，保險公司可賠付無法取回的學費。留學美加的升學保險每年保費3500元，美加以外地區每年保費4500元。

重傷無法繼續學業 可獲賠學費

不少熱門留學國家會要求留學生參與當地醫療保健計劃，例如英國要求學生每年繳交150鎊參與國家醫療保健服務（NHS），李劍雲指計劃只包括指定的網絡醫院診所，保障和金額有限。留學保險除補足當地保障外，亦包括回港治療、父母到外地探訪等費用。需要注意的是，很多學生會在當地兼職賺取生活費，不過因非實習的體力勞動工作，如送貨員、牲畜餵養和護理員、擠牛奶等受傷，不在醫療保障之內。

李劍雲稱，因為過往客戶對升學保險認識不多，為子女購買長時間的旅遊保險，經代理介紹後不少轉用升學保險。

目前有5家保險公司提供相關產品，她指安盛的保費較低，相對同業提供無賠償折扣、成績達標派發獎學生等優惠，認為提供有競爭力的保費，出現意外時為客戶提供足夠的保額，會較具吸引力。

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