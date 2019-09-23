第一視頻伙便利店售體育彩票

店內安裝售彩票機 提供免費賽事分析

張力軍指出，因應內地政策，彩票不能經互聯網及手機銷售，因此轉為落實與便利店合作，冀明年可完成在5000個地點設銷售終端機，將來有意擴展到1萬個地點。在建立終端銷售網同時，他說，集團引進人工智能管理，加上不用租用店舖支付租金經營，有望大幅降低營運成本。若全數安裝，他預期所需投資不致太多，以集團手頭資金，加上早年與私募基金合作投資，部份提前退出投資，及上市平台亦可進行市場融資，足以應付新發展所需。

隨着5G發展及人工智能發展，令傳輸速率大幅提高，張力軍相信，將加快集團的視頻業務發展。當中會聯同中移動（0941）旗下咪咕互娛等，推出足球電競遊戲《球場風雲》，並且與中移動已建立的社區互動，同時帶動第一視頻原有業務。在視頻內容日益豐富、體彩業務發展，及引進更多內容後，他相信將帶動視頻電商業務發展，部署銷售3C產品之外，擴大銷售門類，及預期今年開始產生收入。相比傳統互聯網行業將流量轉化為收入的轉換率只有5%至6%，他估計，因應該集團的彩票業務，加上瘋狂紅單提供的彩票信息及薦彩服務，以至由其導流至線下彩票店和連鎖便利店另外帶來收入，因此預計轉換後的ARPU（平均每名用戶收入）值比較高，ARPU可提高20%至30%。

投資離岸亞洲銀行 發展海外第三方支付

至於集團進軍離岸亞洲銀行的投資，他指集團可據此開發金融科技項目，幫助發展海外第三方支付方案，支撐集團在海外遊戲業務、進軍海外供應鏈，以及促進電訊增值業務發展。

儘管第一視頻早年收購瘋狂體育時，一度有小股東質疑，張力軍稱，集團有嘗試向股東溝通，已預期需時消化，爭取在賺錢時派息回饋股東。他期望，隨着業務發展，爭取逐步將市值增至100億元，成為深港通交易股份之一。