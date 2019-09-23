林建岳：國資委言論被曲解 稱中港合拓一帶一路 非加強控制港企

明報記者 李哲毅

貿發局於上周在美國洛杉磯舉行「邁向亞洲 首選香港」商務論壇，林建岳在活動舉行前接受傳媒訪問時表示，國資委希望伙拍香港企業，結合港企在金融市場、專業服務、法律及資金流優勢，發展一帶一路市場。他指香港中旅、華潤集團、招商集團屬央企亦是香港企業，希望發展基建項目時，引入港企的人材協助管理，完善一帶一路投資。林建岳提到，上述企業計劃招攬香港年輕人參與一帶一路投資，「佢哋都係香港公司，想畀機會香港年輕人」。

稱央企「想畀機會港年輕人」

有外電指發改委要求加強央行在港投資的股權控制，林建岳表示，對方無就股權多加說明。問及會否擔心日後港資角色下降及得益減少，林認為，合作可開拓更大市場，「餅愈做愈大，對港企亦十分有利」。對於貿發局在香港敏感時期應否到訪美國舉辦活動，林建岳表示，最差的時候更要多作宣傳，向外界表明香港生意如常，商業活動亦持續進行中。

今年中美貿易戰、社會運動衝擊本港營商氣氛，貿發局總裁方舜文表示，今年首9個月來港參展買家數目按年跌錄幾個百分點。她提到，明白參展商關心香港情况，當局舉行展覽期間，每日均會上載影片到社交平台專頁，希望確保外界信心。方舜文又稱，社會事件對參展商影響十分輕微，只有一至兩間參展商因未能如期乘坐飛機來港而退出。她形容，近月仍來港參展商是「有心做生意」，冀開發新市場，近月歐洲買家按年增逾10%，來自東南亞、內地、巴西、俄羅斯及哈薩克的買家亦有增長。

助中小企快速遷入央企東南亞工業園

中美開打關稅戰，促使中小企轉移廠房到東南亞，林建岳稱，有中小企遷移廠房到越南，但美國隨即向越南加徵關稅，令港企百上加斤。近月中美關係再轉差，衝擊本港中小企，他提到，要作好兩手準備應付最差情况，透過港企央企合作，中小企可快速遷入央企旗下東南亞30個工業園區，內地可進一步開放內銷市場，港企可把握新商機，估計內地會在11月透過CEPA推出助港新政策。