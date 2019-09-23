Colt：將開發新PoC應用方案

中電信加盟支付結算平台

Colt幕僚長（Chief of Staff）Louisa Gregory接受本報訪問時表示，除電盈、法國Orange、西班牙Telefonica及澳洲Telstra等加入PoC為本的國際電訊業支付系統測試之外，亦獲中電信等加盟。

她稱，隨着中電信加盟，有助業界確保在這個自動化的結算平台支援下，運作更容易。在引人中國電信之外，Colt亦會與美國電話電報尋求在技術上的合作，以及會物色與區塊鏈的結算機構協作之機會，令這個結算平台運作得以擴大，她指美國及中東地區的電訊商，對支持這個平台的運作很重要。

隨着利用PoC技術支援下開發的國際電訊界支付結算平台臻向成熟，Louisa Gregory指出，這已有助電話聲訊漫遊服務有效率地達到無縫連接的境界，亦更準確計算費率，甚至可進一步與傳統的固網電訊商討論，開發按需要的寬頻服務，令企業及消費者享受更大彈性，無需受傳統的收費計劃束縛，並期望在今年10月份或之後，會有更多眉目。

可延伸至網絡保安 確認用戶身分

她相信，PoC的應用可延伸至網絡保安及更多領域，例如可以在電話SIM卡發展到如身分證般，確認用戶身分，用作接駁網絡、銀行服務、開啟政府服務，以及處理稅務。