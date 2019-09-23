雞仔嘜藉區塊鏈分產品真偽

提升產品供應鏈透明度

譚天逸在出席時尚高峰（香港）2019時受本報訪問時表示，雞仔嘜的品牌及宣傳口號「最好的給家人」已經深入民心，至今進入第四代經營。她期望透過推動減低碳排放及可持續發展，繼續讓產品每個部分做好品質管理，因此結合世界自然基金會的平台，以及TextileGenesis的區塊鏈科技，連繫好紡紗、織布及成衣等不同環節，從每個環節做好紀錄，並發放資訊，讓消費者確定產品為品牌商的出品，確定產品的真偽。

她說：「這亦可讓消費者可追蹤及了解供應鏈源頭，最終讓具質量的產品及消費者的關係拉近。」現時，全球只有5%品牌可讓消費者得知產品源頭，據此雞仔嘜成為少數香港品牌之一。

世界自然基金會：加強消費者責任教育

世界自然基金會香港分會何美娟稱，由於時裝行業供應鏈較長，往往最終產品交到消費者時，責任心會減少，因此該會冀作為中間的協助人，透過運用區塊鏈技術，以可提高時裝行業所屬供應鏈的透明度，藉此讓他們及消費者了解到，原材料的生產有否影響環境。因此該會聯同香港應科院合作研究，利用區塊鏈技術上的概念認證（Proof of Concept，或PoC），和TextileGenesis開發平台，幫助確定產品的真確性，加強消費者的責任教育，珍惜每一件成品。

譚天逸又稱，區塊鏈的應用可塑性大，在配合公司向來與供應商多年來建立的良好關係下，在與供應商事前做好溝通下，前後只需在3個月時間，最終落實區塊鏈應用，並且只需兩個星期確定供應商懂得運用有關技術，涉及投資不大。以她所見，每個與其合作的供應商，亦有不少想參與嘗試，盼望讓消費者可以更了解供應商，因此能夠一拍即合。

消費者更只需使用App掃編碼，對產品製造歷程一目了然。隨着今次落實區塊鏈認證，她說，會加強消費者教育，灌輸可持續性發展的概念。