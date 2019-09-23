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中資佳寧娜2億重建青山道舊樓 年半取兩項目 續購海壇街物業

【明報專訊】內房企業在港投資愈趨活躍，在中港經營房地產及餐飲業務的佳寧娜（0126）自去年開始活躍於本港舊樓收購，先後伙拍另一財團收購海壇街223至225A號項目，今年再「孖住上」收購長沙灣青山道300至306號舊樓。同時集團繼續收購海壇街附近物業，包括在2017年及2018年分別購入186A及188號的地舖，收購行動似乎仍然繼續。

明報記者 方楚茵

內地地產兼餐飲股佳寧娜，以往主力在深圳開設購物中心、商場，並在東莞及湖南省擁有商住項目，除旗下酒樓「佳寧娜」及本港餐廳「味皇」較為港人熟悉，集團鮮有投資本港地產。不過，集團去年3月公告與另一財團尹德輝、蔡少森及蔡天祐旗下公司宏達合組成建鵬發展，合作開發深水埗海壇街223至225A號項目，各佔五成權益，集團預期需作資金承擔約1.7億元。

據公開資料，尹德輝、蔡少森為大族地產（香港）相關人士，前者為公司董事總經理，後者為副董事長；據公司註冊處資料顯示，大族地產（香港）董事包括深圳上市大族激光（深︰002008）董事長高雲峰。另一方面，蔡少森、尹德輝擔任董事的興達發展（香港）收購長沙灣青山道300至306號舊樓，興達在8月委任佳寧娜主席馬介欲、執董兼行政總裁梁百忍及執董吳恩光為董事。

翻查記錄，佳寧娜在5月曾披露，與富成集團設立合營美成有限公司，共同發展青山道300至306號之物業，而富成亦在本月12日出現人事變動，原來董事梁兆權、李世強辭任，換入蔡少森、尹德輝等人。

合作方有大族相關成員 佳寧娜曾否認

不過，由於佳寧娜曾於去年曾對外否認建鵬的成員有大族成員在內，故未知最終合作方誰屬。據集團2019年年報顯示，深水埗海壇街及青山道項目總佔地9438方呎，可建樓面84,900方呎，以及可出售面積約68,700方呎。佳寧娜早前預告，海壇街項目取得逾九成業權，在7月料完成業權收購及遷離，拆卸準備工作已經展開，預期2022年中建成項目，料投入1.7億元，截至3月已投入約1.14億元。

至於青山道項目，佳寧娜披露，美成已就第一期發展收購逾85%業權，料在第四季可完成收購剩餘業權，地盤勘察、圍欄及拆卸工作預計於2020年第二季展開，項目將於2023年中建成。集團預期在該項目投入約2億元，並已投入約1.39億元。

雖然在一年半取得兩個舊樓項目，集團亦繼續收購海壇街項目附近物業，包括在2017年及2018年分別購入186A及188號地舖，涉資4080萬元。此外，集團在港餐飲業務規模加大，亦將旗下用作餐飲、食品業務的沙田華生工業大廈8樓兩個單位在去年8月由租轉買，涉資逾千萬元。

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