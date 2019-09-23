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安捷劉一賀、宋木：治癌藥有前途 看好信達君實藥明

【明報專訊】安捷證券研究部主管劉一賀及副總裁宋木指出，中國醫業企業恒瑞醫藥（滬：600276）、信達生物（1801）及君實生物（1877）近年成功研製治療癌症的「PD-1（Programmed cell Death protein-1、細胞程序式死亡受體）」單抗藥品，並且今年已開始在內地銷售，在此領域正實現「彎道超車」追近歐美同業，業務前景看俏。該行目前建議買入信達及君實外，亦看好為內地以至全球藥廠提供生物製劑研發服務平台的藥明生物（2269）。

港交所去年4月修例後，即使尚未有盈利的生物科技股亦可來港上市，至今已有近10間內地生物科技企業登陸港股，當中表現最佳的是去年10月掛牌的信達生物，股價上周收報25元，較招股價13.98元勁升78.8%。至於向多間美國、英國及內地大型藥廠提供生物製劑研發服務平台的藥明生物，在2017年6月上市後逾兩年股價走勢強勁，上周收報79.9元，較招股價20.6元勁升逾2.8倍，《Money Monday》在第192期(4月1日出版)封面故事已經由上述兩間明星藥企的管理層親述行業前景。

隨着內地人口老化，醫療需求與日俱增，加上國策鼓勵藥企自主研發創新藥，生物科技行業增長可期，而記者近月接觸的不少基金公司，均有增聘具生物科技背景博士任分析員研究該板塊。安捷證券是專門研究新經濟股的精品投資銀行，大股東在內地亦有投資未上市的醫療企業，是次《Money Monday》訪問該行兩名要員劉一賀及宋木，均具體醫療行業相關的博士資歷，相信有助讀者了解內地生物科技市場最新發展。

美兩大新抗癌藥PD-1 去年銷售逾千億

美國癌症學會官方期刊最近發表《2018年全球癌症統計數據》報告，評估了185個國家36種癌症的情况，顯示中國在癌症發病率及死亡率均列全球首位，全球每新增100個癌症患者中，中國人便佔21個；可以說，研發能夠成功治療癌症的創新藥，是中國醫藥企業的重大使命，箇中亦存在投資機會。

宋木指出，對於治療癌症來說，最基本的一線方法是化療，若化療無效，癌細胞復發或轉移，需要二線或三線治療，可考慮使用近年興起的新療程「PD-1」或「PDL-1」（細胞程序式死亡配體）單抗，兩者療效接近。她續說，目前全球只有6間醫藥企業可生產PD-1單抗藥品，三家來自歐美，包括美國默沙東（Merck）的Ketruda（俗稱K藥）、美國百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb)的Opdivo（俗稱O藥），以及美國Regeneron及法國Sanofi聯合生產的Libtayo；當中默沙東的K藥早於2014年9月獲批在美國銷售，是全球首項PD-1單抗藥品，有先發優勢，去年銷售額高達71.7億美元（559億港元），可用於治療18種適應症（編按：不同癌症的細分領域，均屬一種適應症），全球排名第一，其次的O藥銷售額亦有67.4億美元（526億港元)。

全球6家藥企產PD-1 中國佔半

至於中國亦有三間醫藥企業在過去一年開始在內地生產及銷售PD-1單抗藥品，當中包括信達的Tyvyt、君實的Tuoyi及恒瑞的AiRuiKa。宋木分析，信達、君實及恒瑞生產的PD-1單抗藥品，質素上與歐美同業相若，而價格上往往更有競爭力，而且具備銷售渠道上的優勢，在內地市場與歐美同類藥是較有競爭力的；雖然不論是信達、君實或恒瑞的PD-1單抗藥品暫時只可治療一種適應症，與K藥可應用於18種適應症差距很大，但宋木認為，中國藥企已掌握PD-1單抗的核心技術，只要有足夠時間進行更多臨牀測試，便可生產應用於不同適應症的藥品；另外，雖然中國藥企的PD-1藥品暫時只在內地銷售，未能打入海外市場，但它們已在歐美各地進行臨牀測試，打入有關市場料只是時間問題。

而目前能夠產銷「PDL-1」單抗藥品的均屬歐美企業，中國企業在此領域暫時未有突破。

藥明提供研究製造平台 受惠內地藥企加大研發

雖然目前在內地研發PD-1及PDL-1單抗藥品的醫藥企業達30至40家，但宋木指出，信達、君實及恒瑞始終具備先行優勢，其產品現已打入市場，料在醫院、醫生及病人圈子慢慢建立口碑，若其他藥企在幾年後始通過臨牀測試推出同一產品，料難動搖其已確認的市場地位。安捷目前有研究信達及君實，均給予「買入」評級，當中予信達目標價為32.7元，與上周五收市價25元比較，上升空間達30.8%。

另外，宋木也看好藥明的合同研究組織（Contract Research Organization、CRO）及合同發展及生產組織（Contract Development and Manufacturing Organization、CDMO）模式，即通過合同形式，為製藥企業在臨牀前、臨牀階段以及跟着的生產過程中提供專業化服務，指藥明受惠於內地藥企加大研發創新藥的趨勢。

至於由復星藥業（2196）分拆、以下限49.6元定價、集資32億元，將於本周三上市的復宏（2696），劉一賀表示，雖然復宏也是優質醫藥股，惟近日本港社會動盪，料會影響新股市場氣氛，建議在復宏掛牌初期可先觀望、之後始再作部署。

[封面故事]

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