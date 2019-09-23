今年藍籌股王 中生製藥倍升有因

劉一賀表示，由於中生製藥今年以來推出新的管線（pipeline）藥品銷售表現不錯，市場亦逐漸消化帶量採購對集團的不利影響並不似預期大（編按：中生製藥上半年盈利按年增長5.8%至14.4億元人民幣），促使該股股價今年強勢反彈。他續說，另一藍籌醫藥股石藥（1093）股價今年上升四成，表現已算不錯，仍明顯跑輸中生製藥，原因之一是石藥去年股價跌幅不及中生製藥，由此可見根據政策捕捉不同醫藥股買賣時機的重要性；而新一輪擴大至全國的帶量採購已經於本月啟動，結果預料於本周二公布，料也會對不同醫藥股股價帶來影響。

另外，中生製藥執行董事及副總裁謝炘8月底在業績記者會上表示，由於集團在腫瘤科醫藥的研發佔比逾四成，比目前整體銷售佔比20.5%為高，加上腫瘤科藥很多項目均為大項目及創新藥，相信未來發展更快。他不排除腫瘤科醫藥產品在今、明年起，超過肝病用藥成為集團銷售最大的藥品。

成立合營公司攻抗癌藥

安捷證券股票研究部副總裁宋木指出，中生製藥是與中山康方生物醫藥成立各佔50%的合營公司，發展PD-1單抗的新興抗癌醫療科技。PD-1是近來中資醫藥股市場增長的亮點，下頁將詳細分析。

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