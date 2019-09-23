經濟轉型逢貿戰衝擊 人幣續有貶值壓力

料容許貶值 保出口競爭力

不過，雖然中國債券獲納入愈來愈多的國際債券指數，吸引外資流入，但人民幣匯價今年以來卻反覆下跌，離岸價上周收報7.1243，較去年底貶值3.6%。

Khan分析，中國經濟的基本面變化，是決定人民幣匯價更重要的因素。他解釋，中國經濟在早前一段時間，曾以大幅增加固定資產投資推動經濟高速增長，過程中部分資金配置效益不高，並且為銀行帶來壞帳問題，屬不可持續的增長方式，故此近年已轉型至以內需作為經濟增長的火車頭。而在此一再平衡的過程中，中國需要收緊影子銀行，並且清理金融體系內的壞帳，此舉會減慢經濟增長速度，為貨幣帶來貶值壓力。

另外，去年以來中美爆發貿易戰，Khan認為，中國出口美國產品被加徵關稅後，若希望維持出口競爭力，政策制定者容許人民幣進一步貶值是很正常的決定。

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