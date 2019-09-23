富達Peter Khan：美經濟轉弱 儲局明年或重啟量寬

明報記者 葉創成

富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝在上期《Money Monday》封面故事指出，雖然在歐洲央行前周減息0.1厘後，美國聯儲局上周料也會減息0.25厘，惟由於中美貿易戰等地緣政治風險上升，抵消歐美央行放水的正面影響，故該行較早前已將全球股市的評級降至「低配」，由於本港近日出現政治動盪，MSCI香港指數在全球股市中的評級亦屬「低配」，較MSCI中國指數的「中性」評級低，恒指料繼續跑輸全球股市。

聯儲局官員對息口後向分歧

上周初沙特石油設施遭無人機攻擊，這個全球最大石油出口國須減產，地緣政治升溫，油價上周急升5.91%；而且雖然聯儲局在本港時間上周四凌晨一如所料減息0.25厘，聯邦基金利率上端降至2厘，惟議息聲明顯示當局不同成員對息口後向分歧，更加劇市場不明朗因素，美股三大指數道指、標指及納指全周分別下跌1.05%、0.51%及0.72%。港股近月已因為本港反修例運動觸發的社會動盪而跑輸全球股市，上周外圍形勢轉差，恒指表現亦更差，上周一至周五連續5個交易日均報跌，全周共下跌917點或3.35%。

美國是全球最大經濟體，聯儲局貨幣政策變化對環球資產市場配置的影響力舉足輕重，今期封面故事專訪另一美資基金公司富達國際固定收益基金經理Peter Khan就此進一步分析。

雖然聯儲局上周減息0.25厘，惟10名有投票權的委員在是否減息、以至減息力度上出現分歧——7名委員贊成減息0.25厘、2名認為應維持息率不變，另外一名則投票減息0.5厘。當局會後公布的利率點陣圖顯示，17名公開市場委員會成員當中，有7名認為至年底應再減息0.25厘，但預測將不減息或加息0.25厘的委員亦各有5名，分歧更大。

憂外圍經濟轉弱 儲局今年由鷹轉鴿

Khan認為，美國貨幣政策走勢何去何從，歸根究柢要視乎當地經濟前景而定。他指出，美國個人消費對GDP的貢獻高達七成，過去一段時間當地也是靠消費推動經濟增長，「美國消費者表現暫時仍然強勁，原因是全民就業，薪酬穩定上升，而且息口亦處於相對低位」。

不過，Khan強調，今年全球經濟已明顯轉弱，原因可能是美國去年加息縮表過度收水，也可能是在貿易戰陰霾下環球企業減少投資所致，而此趨勢也會對美國經濟帶來不利影響，故他相信，聯儲局主席鮑威爾及其他官員今年以來的貨幣政策由鷹轉鴿，除了考慮美國本土因素外，也有留意上述外圍因素的變化。

失業率屬滯後指標 美消費或難續撐經濟

法盛投資管理首席市場策略師David Lafferty在上期封面故事提到，目前美國經濟的最大風險是，現時貿易、製造業及投資疲弱情况，會否導致勞工市場受壓，從而打擊消費市道，Khan也同意此一觀點，指失業率屬滯後指標，尤其是美國是次經濟擴張周期已處於成熟期，就業市場不一定可以一直保持強勁、繼續支撐消費及經濟增長；作為比較，他強調美國企業家是否願意增加投資才是更重要，「假如企業家留意到經濟有下行壓力，他自然會採取防守策略，而經過過去10年利潤率不斷擴張後，我覺得目前企業的首要目標不再是增加產能，而是保持利潤率在現有水平」。

Khan對美國企業投資的預測如此審慎，原因是他相信中美存在眾多分歧，兩國在短期內就貿易戰達成和解協議的機會不大，事件會延續一段更長時間，打擊企業投資信心：「中美持續對峙的話，將令全球製造業的供應鏈出現重組；而且不少美國企業是向中國出口的，既然貿易戰未有平息迹象，它們在增加投資時當然會採取觀望態度」。

料儲局再減息3次 超配美國債

綜合上述分析，Khan認為聯儲局也留意到美國經濟增長轉弱的徵兆，故此當局近月才會不斷放鬆貨幣政策，希望延續是次經濟擴張周期多2至3年；他預測，在未來12至18個月，聯儲局可能再減息3次，換言之，聯邦基金利率上端將降至1.25厘，而在該利率降至零之前，當局在明年某一時間，便有機會重啟QE買債，屆時聯儲局資產負債表的規模料會從目前3萬多億美元回升（見圖）。「聯儲局很可能不會等聯邦基金利率降至零或負數才啟動QE，雖然這樣做會帶來很多政治爭議，但QE也可以被視為一種新常態下的政策工具」。

既然Khan預測美國經濟增長轉弱，聯儲局會進一步減息甚至重啟QE，旗下基金現亦採取防守策略，超配美國國債外，亦以審慎態度在美國投資級別債券及高息債尋找個別機會。

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