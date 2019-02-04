菁雋128呎月租6000元

美區域聯席董事梁浩文表示，菁雋近期錄逾10宗租務成交，其中實用128方呎、即項目面積最細的低層31室，以月租6000元租出，實呎租金47元；業主7月以173.8萬元購入，即項目售價最平一伙，享租金回報率4.1厘。

全．城匯兩房減價兩成 995萬沽

中原高級資深區域營業董事程尚傑稱，全．城匯3座高層B室，實用536方呎兩房間隔，5月以1288萬元放售，最新減價至995萬元售出，累減293萬元或23%，實呎18,563元；原業主2017年9月以約833萬元購入，持貨約2年，帳面獲利162萬元或19%，但扣除樓價一成額印等使費後，預料實際僅獲利約20萬元或2%離場。

天鑄銀主盤5000萬售 3年升38%

市場消息表示，何文田天鑄2期1座低層A室「銀主盤」，實用1,910方呎，由叫價5600萬元，減至約5000萬元售出，實呎26178元，即減幅為600萬元或11%；原業主2016年以3613萬元購入，及後多次向財務公司抵押，最終淪為銀主盤，最新成交價較購入價高1387萬元或38%。

另實用1806方呎的北角半山摩天大廈低層A室，以約3388萬元售出，實呎18759元；原業主早於1973年以51萬元購入，持貨46年後，物業升值65倍。