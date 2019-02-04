匯璽III周四再賣352伙

匯璽III昨公布新銷售安排，周四（26日）次輪發售352伙，並於周三下午2時截止認購。新地副董事總經理雷霆表示，今批單位大部分屬原價加推，僅加價1%至2%，整批折實平均實呎約2.46萬元，折實價計總值約46億元。

對於昨日有示威者聚集匯璽III所在的南昌站及V walk商場，雷霆稱，集團已暫停開放匯璽III現樓示範單位，但收票照常，會視乎情况再決定何時重開示範單位。新地代理副總經理唐錦江補充，匯璽III現時新收票約200張，連同首輪開售時錄得約4000票，合共錄4200票，超額認購11倍。另發展商上周六晚公布同系匯璽新銷售安排，推出低座星鑽匯16樓A、B室兩伙，於周三發售。

映日灣昨售146伙 售出率85％

此外，億京荃灣映日灣，昨新一輪銷售推出172伙，據悉售出146伙，佔即日可售單位約85%；樓盤推售至今，估計累售約740伙，佔樓盤單位總數840伙近九成，套現60億元。

另內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）首次在港合作發展的東九啟德尚‧珒溋，過去4日累收約500票，較首張價單138伙超額2.6倍，市場估計最快今日公布加推。

柏蔚山兩房呎價撲4.7萬 項目新高

新世界(0017)旗下北角柏蔚山、西貢清水灣傲瀧兩盤，過去兩日合共沽8伙，套現逾3.7億元；其中柏蔚山連沽3伙，包括全盤最後一伙兩房户，3座35樓B室，實用面積662方呎，成交價3106.1萬元，呎價46,920元，創全盤呎價新高；項目現僅餘少量四房户及9伙複式單位待售。至於傲瀧，過去兩日沽共5伙特色戶，套現逾2.5億元。

GRAND MARINI錄兩撻訂

新盤市場亦有個別買家撻訂離場，會德豐（0020）將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI，首錄兩宗撻訂，分別為2B座37樓D室、2B座36樓B室，本月中分別以968.2萬、773萬元售出，預料買家分別遭發展商沒收5%訂金，涉48.4萬元和38.65萬元，即兩單位撻訂共遭沒收逾87萬元訂金。