新界3項目縮則 大增單位1.35倍

元朗東成里新申建2000伙

新地副董事總經理黃植榮透露，集團新近就港鐵元朗站旁的東成里項目，向城規會申請增加地積比至3倍。若成功改劃，項目可提供2000伙。

資料顯示，上述元朗東成里項目早於2014年5月，已獲城規會批准以約0.37倍地積比發展，獲批建65幢3層高、平均面積逾2000方呎洋房，涉樓面約13萬方呎。新地於同年8月向城規會提交修訂方案，放棄洋房發展，改作低密度分層住宅，並提高地積比率至約0.74倍，計劃興建455伙平均面積約581方呎的住宅，涉樓面約26萬方呎，修訂方案亦於2015年獲通過。

若新地今次再成功闖關，東成里項目單位數目將額外增加1545伙或3.3倍，規模和同系元朗指標屋苑GRAND YOHO相若。

另黃植榮提到，雖然集團積極發展住宅項目，但改劃過程中涉多重手續，拖慢進度；舉例說，集團屯門大欖涌項目，早於1996年已獲城規會通過發展，惟政府至今仍未批出補地價，令項目一直未能發展。

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