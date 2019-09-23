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新地：港府應加快農地審批增供應 強調沒囤積居奇 大埔農地曬足6年太陽

【明報專訊】社會局勢風雨飄搖，近日有消息指港府擬引用《收回土地條例》（下稱條例），收回私人土地興建公屋，特首林鄭月娥下月發表新一份施政報告時，亦擬在房屋問題上「落藥」，因而觸動地產界的神經；本地龍頭發展商新地（0016）副董事總經理黃植榮接受訪問時強調，新地向來沒有囤積居奇，相反，一直積極改劃農地作住宅發展，呼籲政府對農地轉換審批程序和規例應拆牆鬆綁，以縮短改劃時間，更指集團持有的部分農地「曬太陽」6年。

明報記者

黃植榮表示，新地持有大約300公頃（即約3229萬方呎）農地，當中的三分之二為農地正處不同階段改劃，餘下三分之一農地則要土地併合，未能申請改劃。他強調，集團過去3年已將約900萬方呎農地轉為總樓面達800萬方呎的住宅發展用地，有關用地已獲規劃許可，包括西貢十四鄉大型綜合項目等，未來將可供應約1.5萬個住宅單位。

900萬呎農地獲批建1.5萬單位

不過，政府在處理農地問題上有時會議而不決、決而不行，令新供應受影響。黃植榮表示，新地旗下鄰近那打素醫院的大埔松嶺地皮，早於2013年向城規會申請轉作住宅發展，地皮面積21萬呎，以3.5倍地積比計，可建樓面約62萬方呎，涉1144伙平均面積約500方呎的中小型單位，當時政府指有意在該地皮附近興建公營房屋，令其發展計劃不獲通過。雖然新地預計政府會引用條例收回土地，但地皮6年來一直「曬太陽」，政府至今亦未有向新地收回土地。

政府若早開綠燈 大埔逾千伙已入伙

他說，若當初發展方案獲批，項目現時已入伙，並為市場提供新住宅供應。

同時，新地持有元朗洪水橋、新界北區約5至7幅農地，部分亦重疊於公營房屋發展規劃內，不排除會被當局引用條例收地。黃植榮期望政府尊重《基本法》對私有產權的保障，不應就已規劃作私營房屋或商業用途的土地，引用條例收回。此外，若政府引用條例收回農地建公屋，新地願意配合，但大前提是收回的農地必須規劃作發展公營房屋，不應將土地收回後重新推出發售。

對政府收回土地建公屋沒異議

事實上，政府計劃將屯門兆康附近的土地發展公營房屋，新地持有的部分地皮處於相關範圍內，於2014年被政府引用條例收回兩幅位於屯門兆康、青山醫院以北農地，地皮面積約30萬方呎，獲政府以每方呎近1000元賠償。

至於如何增加土地供應，黃植榮表示集團不反對填海，政府建議的土地共享計劃亦是選項，政府亦可仿效西班牙、韓國等國家重整土地，在多管齊下始能有效增加住宅發展土地。

農地地積比率應提升至5倍

此外，農地發展地積比率一直受限制，不少農地現時只有小於1倍的發展地積比，未能地盡其用，建議政府可因應周邊規劃，將地積比率提高到3至5倍，以增加發展樓面。

[發展商訪問]

相關字詞﹕大埔松嶺 新地 林鄭月娥 施政報告 收回土地條例

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